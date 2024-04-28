هل شجر الكورفيلا فعال فى علاج مرضى السكرى؟.. باحث مصرى يُجيب

قال الدكتور محمد سيد عبدالحفيظ، الباحث المصري، إن شجرة كورفيلا مقر تواجدها في الأساس في دولتي مدغشقر وجنوب إفريقيا، معبرًا:" هذه الشجرة كانت تُستخدم للزينة، وكان يوجد في مصر من هذا النوع شجرة واحدة فقط في حديقة الحيوان وواحدة أخرى في متحف محمد علي".

أهمية هذا النوع من الأشجار

وأكد عبدالحفيظ، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “مع خيري” مع الإعلامي خيري رمضان، المذاع عبر فضائية “المحور”، أنه تم عمل الكثير من الدراسات الأولية على هذه الشجرة، وتم التوصل إلى فعاليتها في علاج مرضى السكر.

وتابع: "هذه الشجرة أوراقها لها قيمة غذائية عالية، و١٠٠ جرام منها يعطي ٤٠٠ سعر حراري، كما أنها تعمل على تحسين وظائف الكبد والكلى مع تقليل الالتهابات الموجودة في الجسم".

نتائج البحث العلمي

واستطرد: "تمت مقارنة تأثير هذه الشجرة مع نتائج الأدوية الكيميائية المتواجدة في الصيدليات، وكانت النتائج مبهرة للغاية".

وذكر أن المزارع المصرية بدأت في استيراد هذه الأنواع من الأشجار بكثرة خلال العامين الماضيين، معبرًا:" نوصي بالتوسع في زراعة هذه الشجرة، مع استخدام أوراقها للشرب مثلما يتم التعامل مع الينسون وغيره من الأعشاب".