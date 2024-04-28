قبيل زيارة القاهرة.. هنية يبحث مع أعضاء النواب الأردنى التطورات المتعلقة بالحرب

استقبل إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، اليوم الأحد، عددا من أعضاء مجلس النواب الأردني وشخصيات اعتبارية أردنية في العاصمة التركية إسطنبول.

واستعرض هنية خلال تلك اللقاءات، التطورات السياسية والميدانية المتعلقة بالحرب العدوانية التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي ضد قطاع غزة.

وأكد هنية المسئولية المشتركة في مواجهة هذا العدوان المتصاعد ومخططات الاحتلال لتصفية القضية الفلسطينية وتفكيرها في الترحيل كأحد الحلول في الضفة والقطاع، الأمر الذي لا يمكن أن يقبل أو يسمح به الشعب الفلسطيني ومقاومته أو أي من مكونات الأمة العربية والإسلامية.

وشدد هنية على أن الأردن يكتسب أهمية خاصة في القضية الفلسطينية، مشيدا بحالة التضامن التي يلمسها الشعب الفلسطيني من الجماهير الأردنية التي تعبر عن نفسها دوما وتؤكد وحدة الشعبين.

كما شدد رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، على أن الأمة لها دور طليعي في إفشال مخططات الاحتلال والتصدي لها والعمل على وقف عدوانه على الشعب الفلسطيني وجرائمه ضد الإنسانية، وما يقوم به من حرب إبادة جماعية.

وشدد النواب والشخصيات الوطنية الأردنية على موقفهم الثابت في الوقوف إلى جانب إخوانهم أبناء الشعب الفلسطيني، وقضيته العادلة حتى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.

وفد حماس يصل مصر لتسليم الرد على مقترح التهدئة فى غزة.. غدًا

ومن المقرر أن يصل وفد من حركة حماس الفلسطينية، غدًا الإثنين، إلى مصر، من أجل تسليم رد الحركة بشأن مقترح التهدئة في قطاع غزة.

ويترأس وفد حماس خليل الحية، نائب رئيس حركة حماس في غزة، حيث درست الحركة الرد الإسرائيلي الرسمي على المقترح.

وكان وفد مصري قد أجرى زيارة إلى إسرائيل، الجمعة الماضي، لإجراء مناقشات حول ضرورة إحلال التهدئة في غزة ووقف إطلاق النار.

وكشفت وسائل إعلام إسرائيلية عن أن حكومة الاحتلال تنتظر رد حركة حماس على المقترح الجديد لوقف الحرب في قطاع غزة، الذي تضمن إنهاء الحرب بعد الإفراج عن الدفعة الأولى من المحتجزين، خلال 48 ساعة فقط.