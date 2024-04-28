متحدث جيش الاحتلال: حربنا مع حماس وليس ضد أهل غزة

كشف الناطق العام بلسان جيش الاحتلال الإسرائيلي العميد دانيال هاغاري، مساء اليوم الأحد، عن حجم المساعدات التي تنقل إلى قطاع غزة، قائلا إنها سوف تستمر في الازدياد لتبلغ مستويات أعلى.

وزعم هاغاري في تصريح صحفي له اليوم، على مدار الأسابيع القليلة الماضية، حجم المساعدات الإنسانية التي تنقل إلى غزة قد زاد بشكل كبير، وسوف يستمر في الازدياد ليبلغ مستويات أعلى حتى الغذاء، المياه، اللوازم الطبية، المعدات المخصصة لماوي النازحين.

وأكد هاجاري أن المزيد من المساعدات الأخرى وبكميات أكبر من ذي قبل ستنقل إلى غزة.

وقال هاجاري: تأتي هذه الزيادة في المساعدات نتيجة للجهود المتزايدة ومن بينها فتح ميناء أسدود الإسرائيلي، معبر جديد تم فتحه إلى شمال قطاع غزة، زيادة كمية المساعدات القادمة من الأردن والتي تدخل إلى غزة عن طريق معبر كرم أبو سالم للمساعدات الإنسانية.

وزعم متحدث الاحتلال أن إسرائيل تعمل على توسيع المناطق الإنسانية المحددة في غزة، حيث ستصل المساعدات إليها وعلى تسهيل جهود التوزيع مع منظمات الإغاثة الدولية لزيادة الكفاءة.

جيش الاحتلال: حربنا مع حماس وليس ضد أهل غزة

وتابع متحدث الاحتلال: "حربنا ضد حركة حماس، وليس ضد أهل غزة نحن نسعى للمساعدة في التخفيف من معاناة المدنيين في غزة الناتجة عن الحرب التي بدأتها حماس في الـ 7 من أكتوبر، عندما ذبحت واختطفت مواطنين إسرائيليين".

وشدد هاجاري على مواصلة ملاحقة حماس في كل مكان في غزة ومواصلة بذل كل ما في وسع جيش الاحتلال لإعادة المحتجزين إلى بيوتهم.

وسبق أن كشفت وسائل إعلام إسرائيلية عن أن حكومة الاحتلال تنتظر رد حركة حماس على المقترح الجديد لوقف الحرب في قطاع غزة، والذي تضمن إنهاء الحرب بعد الإفراج عن الدفعة الأولى من المحتجزين، خلال 48 ساعة فقط.