الكونفدرالية.. سامسون يضاعف من تقدم الزمالك بتسجيل الهدف الثاني

ضاعف سامسون أكينيولا من تقدم الزمالك بتسجيل الهدف الثاني في شباك دريمز الغاني في إياب نصف نهائي الكونفدرالية.

جاء الهدف الثاني في الدقيقة 27 بعدما سدد سامسون الكرة على حدود منطقة الجزاء على يسار الحارس.

الزمالك بدأ المباراة بقوة وسدد سيف الدين الجزيري من داخل منطقة الجزاء ولكن ضعيفة أمسك بها سولومون اجبسي في الدقيقة الأولى.

عبد العزيز عيسى أرسل تمريرة عرضية من جهة اليمين مرت مباشرة لخارج الملعب.

في الدقيقة التاسعة سدد عبدول عزيز عيسى ركلة حرة قوية تصدى لها الحارس محمد عواد.

أحمد فتوح رد بتسديدة خلفية مزدوجة في الدقيقة الحادية عشر أبعدها الحارس إلى ركنية.

وتمكن حمزة المثلوثي من تسجيل هدف التقدم لصالح الزمالك في الدقيقة 12 بعد ركلة ركنية نفذها أحمد سيد زيزو وتابعها المثلوثي بقدمه في المرمى.

فريق دريمز أهدر هدف التعادل بعد انفراد أجينيم بواتينج بالحارس محمد عواد في الدقيقة 20 لكنه سدد الكرة خارج المرمى.

فرصة أخرى من جانب دريمز في الدقيقة 26 بعد خطأ دفاعي من الزمالك قبل أن تصل إلى أنطوي لكنه أطاح بها خارج المرمى.

وعاقب الزمالك، الفريق الغاني على إهدار الفرص بتسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 27 بعدما استلم الكرة على حدود منطقة الجزاء وسدد الكرة أرضية على يسار الحارس.

ويضم تشكيل الزمالك أمام دريمز كلا من:

حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: أحمد فتوح – حمزة المثلوثي – حسام عبدالمجيد – عمر جابر.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا – زياد كمال – مصطفى شلبي – أحمد مصطفى "زيزو".

خط الهجوم: سيف الجزيري – سامسون أكينيولا.

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من، عبدالرحمن نفاد، وياسر حمد، ومصطفى الزناري، ومحمد شحاتة، وأحمد حمدي، ومحمد عاطف، وترافيس موتيابا، وسيد عبدالله "نيمار"، وناصر منسي.

تضم قائمة الزمالك لخوض اللقاء كلًا من:

حراسة المرمى: محمد عواد - معاذ علاء الدين – عبدالرحمن نفاد.

خط الدفاع: عمر جابر - حمزة المثلوثي - حسام عبد المجيد- مصطفى الزناري - ياسر حمد – أحمد فتوح.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا - محمد شحاتة - أحمد حمدي - زياد كمال - ترافيس موتيابا – إبراهيما نداي – محمد عاطف – سيد عبد الله "نيمار" - مهاب ياسر - محمود عبدالرازق "شيكابالا" - مصطفى شلبي - أحمد مصطفى "زيزو".

خط الهجوم: سيف الجزيري - ناصر منسي - سامسون أكينيولا.