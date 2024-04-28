الأحد 28 أبريل 2024
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محمد الباز

رياضة

"المثلوثى" يمنح الزمالك التقدم على دريمز الغانى فى الكونفيدرالية

حمزة المثلوثي ولاعيبة
حمزة المثلوثي ولاعيبة الزمالك

نجح حمزة المثلوثي في تسجيل هدف التقدم لصالح الزمالك أمام دريمز الغاني في إياب نصف نهائي الكونفيدرالية.

الزمالك بدأ المباراة بقوة وسدد سيف الدين الجزيري من داخل منطقة الجزاء ولكن ضعيفة أمسك بها سولومون اجبسي في الدقيقة الأولى.

عبدالعزيز عيسى أرسل تمريرة عرضية من جهة اليمين مرت مباشرة لخارج الملعب.

في الدقيقة التاسعة سدد عبدول عزيز عيسى ركلة حرة قوية تصدى لها الحارس محمد عواد.

أحمد فتوح رد بتسديدة خلفية مزدوجة في الدقيقة الحادية عشرة أبعدها الحارس إلى ركنية.

وتمكن حمزة المثلوثي من تسجيل هدف التقدم لصالح الزمالك في الدقيقة 12 بعد ركلة ركنية نفذها أحمد سيد زيزو وتابعها المثلوثي بقدمه في المرمى.

ويضم تشكيل الزمالك أمام دريمز كلًا من:

حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: أحمد فتوح– حمزة المثلوثي– حسام عبدالمجيد– عمر جابر.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا– زياد كمال– مصطفى شلبي– أحمد مصطفى "زيزو".

خط الهجوم: سيف الجزيري– سامسون أكينيولا.

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من عبدالرحمن نفاد، وياسر حمد، ومصطفى الزناري، ومحمد شحاتة، وأحمد حمدي، ومحمد عاطف، وترافيس موتيابا، وسيد عبدالله "نيمار"، وناصر منسي.

 

 

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