"بدون عنوان" .. معرض فني للتشكيلية منى فتحي بدار الأوبرا الخميس (صور)

يقام معرض فني "بدون عنوان" للفنانة التشكيلية منى فتحي، الخميس المقبل بقاعة "صلاح طاهر" بدار الأوبرا المصرية على مدى 6 أيام ويتضمن 50 لوحة تتنوع ما بين التيارات السيريالية والانطباعية والتأثيرية، بمشاركة عدد من الفنانين التشكيليين والمثقفين والجمهور.

عن فكرة أن يحمل المعرض توصيف "بدون عنوان" تقول الفنانة التشكيلية منى فتحي: في هذا المعرض تحديدا فضلت ألا أضع عنوانًا للوحاته، ووددت مشاركة المتلقي في هذه المسألة بما يستشعره من لوحاته، وما تتركه من انطباعات بداخله على سبيل المشاركة الفنية معها، فهو شريك فاعل في العملية الفنية يوليه الفن الحديث عناية خاصة.

تفاصيل المعرض الفني "بدون عنوان" لـ منى فتحي

تضيف الفنانة التشكيلية، أمام اللوحة لا أشعر لا بالزمان ولا المكان فقط شعور الحرية هو ما يتملكني، وفيما أشرع في بدء اللوحة فقط عالمها هو ما يسيطر على ذاكرتي، تسرق مني ذاتي وتضعني في عالم خاص وسياق زماني ومكاني مختلف مليء بالطاقة الروحية، فأسمع فقط صوت اللوحة وموسيقاها، وهو ما كان أدعى في تقديري ألا يحمل المعرض عنوانا.

تتابع مني فتحي عن المعرض، الذي يعد الثامن في مسيرتها، أعمالي الفنية تتخذ الفكر السيريالي لأني أؤمن أن التعبير عن الحياة النفسية المركبة داخليا، والمرتبطة بكل شيء خارجها سيكشف لنا الوظيفة الحقيقية لملكة الفكر، التي تختلف بالنسبة لي عن التفكير العقلاني المنطقي، وتعني التفكير الذهني الحر البعيد عن قيود العقل والمنطق والقريب في الآن ذاته من تجسيد القيم الجمالية.

تفاصيل المعرض الفني "بدون عنوان" للفنانة التشكيلية منى فتحي

“السيريالية” جوهر لوحات المعرض الفني

وفق الفنانة التشكيلية، يركز المعرض على السيريالية مذهبا فنيًا فهي جوهر لوحات المعرض بدءا من الأفكار والخامات بالإضاف إلى طبيعة الألوان بتوظيفاتها، مما يسهم في صناعة صورة بصرية تحمل دلالات جديدة داخل العمل الفني.

يشار إلى أن منى فتحي فنانة تشكيلية، قدمت 8 معارض فنية اشتملت على مئات اللوحات وكرمت من قبل بعض المؤسسات الفنية في بلجيكا ولبنان والعديد من الفعاليات المصرية أعوام 2018 و2019 و2021، كما صدر لها كتاب "رسائل لونية" عن دار حورس عام 2024.