البحث عن صندوق التمويل العقاري استعلام عن حالة الطلب من الموضوعات التي تهم قطاع كبير من المواطنين المتقدمين للحصول على وحدات سكنية تابعة لصندوق الاسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.

يمكن من خلال التقرير التالي الوصول إلى صندوق التمويل العقاري استعلام عن حالة الطلب ومعرفة الخطوات التي يمكن تنفيذها من خلال الصندوق.

صندوق التمويل العقاري استعلام عن حالة الطلب

يتيح صندوق التمويل العقاري امكانية الاستعلام عن حالة الطلب بكل سهولة اضغط هنا

اختيار ايقونة الطلبات

ثم تسجيل الدخول بالرقم القومي وكلمة المرور كي تظهر لك حالة الطلب المقدم

خدمات موقع صندوق الاسكان الاجتماعي

يمكن من خلال موقع صندوق الاسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري تنفيذ عدة خدمات خاصة بالمتقدمين للحصول على الوحدات السكنية وهي كالتالي:

طلب تعديل رغبة حجز الوحدة السكنية

طلب تعديل من دور إلى دور

طلب رفع / استكمال المستندات الأساسية

طلب تصحيح البيانات

طلبات متابعة الملفات بشركات الاستعلام

تقديم إفادة مخالصة سداد القرض

طلب نقل حجز الوحدة بإسم الورثة

الإسكان تنفي طرح وحدات سكنية جديدة

نفت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، مى عبدالحميد الاخبار المتداولة عن طرح وحدات سكنية جديدة لمحدودي الدخل، خاصة مع اهتمام مختلف الفئات بهذه الوحدات السكنية المدعومة من الدولة.

وأكدت في بيان صادر أنه لا توجد إعلانات مطروحة للحجز حاليًا، كما أن الصندوق ليس بصدد طرح إعلانات فى المرحلة الحالية، وحذرت المواطنين من عدم الانسياق والحذر من التعامل مع الاخبار المضللة وعدم الحصول على اي معلومات خاصة بوحدات الاسكان الاجتماعي الا من خلال المنافذ الرسمية لثندوق الاسكان الاجتماعي سواء من خلال الفيسبوك أو الموقع الرسمي أو ارقام الخط الساخن.