الثلاثاء 30 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

اقتصاد

أستاذ اقتصاد يكشف لـ"الدستور" 3 محاور رئيسية لدعم وجذب الاستثمارات الأجنبية

الدكتور أسلام شاهين
الدكتور أسلام شاهين استاد الاقتصاد السياسي

وقال الدكتور إسلام شاهين استاذ الاقتصاد السياسي، إن هناك 3 محاور رئيسية لدعم وجذب الاستثمارات الأجنبية   والعربية لمصر.

المالية: الإصلاحات الضريبية من أهم أولويات المرحلة الحالية بهدف تحفيز الاستثمار

 

3 محاور رئيسية لدعم وتحفير الاستثمار الاجنبي المباشر 

 

وأوضح "شاهين" في تصريح خاص لـ"الدستور" أنه يجب مقارنة مصر بدول المحيط الإقليمي مثل تركيا والإمارات التي سعت لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة بطرق حققت المزيد من العملات الأجنبية وزيادة في التوظيف والتي قامت على الحد من البطالة، مما أدى إلى تحقيق المزيد من النمو الاقتصادي.

وأكد أستاذ الاقتصاد السياسي أن مصر مؤهلة لجذب الاستثمارات نظرًا لما تتمتع به من مقومات استثمارية واقتصادية واجتماعية، بالإضافة إلى رأس المال البشري الذي يعد ثروة هائلة حيث تخطى عدد السكان 106 مليون نسمة وفقًا لإحصائيات رسمية لمركز التعبئة والإحصاء.

ويرى الدكتور إسلام شاهين أن لدينا إمكانيات كبيرة في صناعة الرمال السوداء والرمال الزجاجية والثروة المعدنية والتعدين، بالإضافة إلى اكتشافات بترولية وغازية.

وأفاد بأن مصر تربط بين القارات الأوروبية والإقليمية والغربية والعربية والأفريقية والآسيوية كموقع استراتيجي من الموارد.

وأضاف أستاذ الاقتصاد السياسي أن مصر لديها القدرة التنافسية في الاستثمار في الاقتصاد الأزرق، مثل عمل سياحة شاطئية وثروة سمكية وزراعة، مؤكدًا أن مصر مؤهلة بخطة زراعية متكاملة.

ونوه أستاذ الاقتصاد السياسي إلى أننا نمتلك الموارد والإمكانيات لجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية والخليجية على وجه الخصوص.

وأشار إلى أن الدولة المصرية تحتاج إلى إعادة النظر في بعض القرارات التي تساهم في جذب المزيد من المستثمرين.

وأوضح الدكتور أسلام شاهين، أستاذ الاقتصاد السياسي، أن المستثمرين الأجانب يرون مصر كواحدة من أهم الأسواق العالمية، حيث تُعتبر سوقًا إفريقية وعربية ودولية.

مصر أكبر للاستثمارات الاجنبية الاقتصاد 3 محاور دعم الاستثمارات لمصر

مواد متعلقة

سامح سعد: الدولة نجحت في تنمية الاستثمار الفندقي بسيناء

الأكثر قراءة

مستشار زاهى حواس يُفسر غياب ذكر الأنبياء فى نقوش المعابد المصرية القديمة

أزمة الشيخ محمد أبوبكر وميار الببلاوي.. هل ستصل إلى القضاء؟

أسعار الفراخ البيضاء فى بورصة الدواجن اليوم الثلاثاء 30-4-2024

2 مايو 2024.. هل الخميس القادم اجازة رسمية؟ وفقا لقرار مجلس الوزراء

عبدالمنعم يطلب الرحيل للدورى الألمانى وإصابة سياسية تؤجل اشتعال أزمة الشناوى وشوبير

الشهر القادم.. تعرف على موعد فتح الحجز لشقق الإسكان الاجتماعى وشروطها

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد رفعت

باباوات مصر.. !

الأنبا متاؤس يكتب: من الظفر إلى الجمعة العظيمة

منى رجب

سيناء الغالية ٢٠٢٤.. الكرامة والصمود والبناء

ماجد حبته

مصر.. والبوسنة والهرسك

د.كريمة الحفناوى

معًا من أجل عالم عمل آمن وخالٍ من العنف والتحرش

جلال حمام

على إسرائيل الاختيار.. بين السم أو العسل

البابا شنودة يكتب: الخلاص والفداء

ماجد حبته

عقل مصر الإلكترونى

صور

القمح ينعش مطاحن جنوب القاهرة والجيزة

الكنائس تتزين بالسعف والورود احتفالا بأحد الشعانين

أحد السعف يضىء دير سمعان الخراز.. ومشاركة قبطية حاشدة

محطة تل أبيب

المزيد

"تايمز أوف إسرائيل" تكشف جنسية مُنفذ عملية الطعن بالقدس

جيروزاليم بوست: نتنياهو عالق فى القرارات المصيرية.. وإنهاء حرب غزة الخيار الأمثل

مجلة عبرية: تشاؤم فى إسرائيل بشأن احتمالات عقد صفقة مع حماس