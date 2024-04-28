أستاذ اقتصاد يكشف لـ"الدستور" 3 محاور رئيسية لدعم وجذب الاستثمارات الأجنبية

وقال الدكتور إسلام شاهين استاذ الاقتصاد السياسي، إن هناك 3 محاور رئيسية لدعم وجذب الاستثمارات الأجنبية والعربية لمصر.

3 محاور رئيسية لدعم وتحفير الاستثمار الاجنبي المباشر

وأوضح "شاهين" في تصريح خاص لـ"الدستور" أنه يجب مقارنة مصر بدول المحيط الإقليمي مثل تركيا والإمارات التي سعت لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة بطرق حققت المزيد من العملات الأجنبية وزيادة في التوظيف والتي قامت على الحد من البطالة، مما أدى إلى تحقيق المزيد من النمو الاقتصادي.

وأكد أستاذ الاقتصاد السياسي أن مصر مؤهلة لجذب الاستثمارات نظرًا لما تتمتع به من مقومات استثمارية واقتصادية واجتماعية، بالإضافة إلى رأس المال البشري الذي يعد ثروة هائلة حيث تخطى عدد السكان 106 مليون نسمة وفقًا لإحصائيات رسمية لمركز التعبئة والإحصاء.

ويرى الدكتور إسلام شاهين أن لدينا إمكانيات كبيرة في صناعة الرمال السوداء والرمال الزجاجية والثروة المعدنية والتعدين، بالإضافة إلى اكتشافات بترولية وغازية.

وأفاد بأن مصر تربط بين القارات الأوروبية والإقليمية والغربية والعربية والأفريقية والآسيوية كموقع استراتيجي من الموارد.

وأضاف أستاذ الاقتصاد السياسي أن مصر لديها القدرة التنافسية في الاستثمار في الاقتصاد الأزرق، مثل عمل سياحة شاطئية وثروة سمكية وزراعة، مؤكدًا أن مصر مؤهلة بخطة زراعية متكاملة.

ونوه أستاذ الاقتصاد السياسي إلى أننا نمتلك الموارد والإمكانيات لجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية والخليجية على وجه الخصوص.

وأشار إلى أن الدولة المصرية تحتاج إلى إعادة النظر في بعض القرارات التي تساهم في جذب المزيد من المستثمرين.

وأوضح الدكتور أسلام شاهين، أستاذ الاقتصاد السياسي، أن المستثمرين الأجانب يرون مصر كواحدة من أهم الأسواق العالمية، حيث تُعتبر سوقًا إفريقية وعربية ودولية.