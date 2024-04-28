الأحد 28 أبريل 2024
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محافظات

تنفيذ 35 قرار إزالة لتعديات على أراضي الدولة بالجيزة

محافظ الجيزة
محافظ الجيزة

تابع اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، أعمال المرحلة الثالثة من الموجة الـ22 لإزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية ومخالفات البناء بمراكز ومدن وأحياء المحافظة، مشددًا على ضرورة التصدي للتعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية بكل شدة وحسم دون تقاعس أو تهاون، وعدم السماح بحدوث أيّة تعديات، وإزالتها في المهد والتعامل الفوري معها، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

واطلع المحافظ على جهود الحملات التي تم تنفيذها بمراكز ومدن منشأة القناطر والبدرشين والوراق والعياط بإجمالي ٣٥ قرار تم تنفيذه علي مدار يومين  بإجمالي مساحة حوالي ٣٠ ألف م٢.  

20 قرار إزالة 

وشهد مركز ومدينة منشأة القناطر تنفيذ ٢٠ قرار إزالة لتعديات علي الأراضي أملاك الدولة ولاية الري بقري ابو غالب ووردان وبني سلامة بمساحة ٢٥ ألف و٧٩٥ م٢ وقد تم إزالة التعديات وتسليم الأراضي إلي جهة الولاية بالتعاون مع الاجهزة الأمنية إلي جانب إزالة ٤ حالات تعدي علي الاراضي الزراعية بمنطقة عزبة شريف بقرية وردان بمساحة ٤٠٠م٢. 

وشملت الجهود إزالة جمالون مقام بدون ترخيص بحي الوراق وحالتين تعدي بالبناء المخالف علي الأراضي الزراعية بمساحة ٢٢٠م٢ بقرية برنشت بمركز العياط.

وفي مركز ومدينة البدرشين تم إزالة ٨ حالات تعدٍ على الأراضي أملاك الدولة ولاية الري بقري مزغونة والشوبك وابو رجوان والطرفاية مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين. 

وأكد محافظ الجيزة على الأهمية القصوي التي توليها أجهزة الدولة لملف التعديات على أملاك الدولة والأراضى الزراعية والتعامل الفوري مع أي مخالفة يتم رصدها في المهد ومن خلال ما ترصده منظومة المتغيرات المكانية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتفعيل مواد القوانين حيال المخالفين، بالتنسيق مع الجهات المعنية.

حملات اعمال الموجة الـ22 إزالة تعديات أملاك الدولة أخبار محافظة الجيزة

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