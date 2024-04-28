محطات الخط الرابع للمترو حتى الوصول إلى أهرامات الجيزة

تمت الدولة المصرية طفرة في مجال التنقل والمواصلات كجزء من التنمية الحضارية التي تم التأكيد عليها من قبل الإدارة المصرية.

وشملت أعمال التطوير إعادة إحياء المناطق الأثرية والسياحية كجزء لا يتجزأ في مجال السياحة والآثار، وجاء تطوير منطقة الأهرامات بالجيزة، إحدى عجائب الدنيا السبع، كواحدة من أبرز الأعمال التي تمت من قبل الدولة المصرية.

كما كانت المواصلات والتنقل حاضرة في أجندة المسئولين لأعمال التطوير، ومن بين المشروعات القائمة لخدمة التطويرات بهضبة الأهرامات مشروع الخط الرابع لمترو الأنفاق لخدمة المترددين على الأثر الأهم بالدولة المصرية.

ويستعرض "الدستور" أبرز وسائل المواصلات لخدمة منطقة الأهرامات وهي أعمال الخط الرابع لمترو الأنفاق.

ومن المقرر أن يبدأ الخط الرابع لمترو القاهرة من مدينة السادس من أكتوبر باتجاه مدينة القاهرة الجديدة، مرورًا بالمناطق ذات الكثافة السكانية العالية في الهرم وفيصل والعمرانية والجيزة.

وقسمت الأعمال إلى مرحلتين، حيث تمتد المرحلة الأولى بطول 19 كم من محطة حي الأشجار على حدود مدينة السادس من أكتوبر مرورًا بمحطـة الملك الصالح، ويتقاطع مع الخط الأول للمترو في محطة عمرو بن العاص، ويربط الخط محافظة القاهرة ومحافظة الجيزة والسادس من أكتوبر ببعضها، وتشمل المرحلة 17 محطة وتمر بمنطقة حدود السادس من أكتوبر وميدان الرماية والهرم والملك الصالح وعمرو بن العاص.

المحطات هي:



_ حدائق الأشجار

_ حدائق الأهرام

_ النصر

_ المتحف المصري الكبير

_ ميدان الرماية

_ الأهرام

_ المريوطية

_ العريش

_ المطبعة

_ الطالبية

_ مدكور

_ المساحة

_ الجيزة "محطة تبادلية مع الخط الثاني"

_ ميدان الجيزة

_ الروضة

_ الملك الصالح "محطة تبادلية مع الخط الأول"، عمرو بن العاص).

وأعمال المرحلة الثانية تمتد بطول 23 كم وتمتد من محطة عمرو بن العاص مرورًا بمنطقة الورشة شرق الطريق الدائري وشمال طريق القاهرة - السويس الصحراوي. وتشمل المرحلة 20 محطة وتمر بمنطقة عمرو بن العاص ومدينة نصر والقاهرة الجديدة.

والمحطات هي:



_ قلعة صلاح الدين

_ مجري العيون

_ الملك منصور

_ منشية ناصر

_ شيخ زايد أل نهيان

_ نادي المقاولون

_ جامعة الأزهر

_ الطيران

_ عباس العقاد

_ مكرم عببيد

_ حسن مأمون

_ الحي العاشر

_ زهراء مدينة نصر

_ أكاديمية الشرطة

_ الياسمين

_ إسكان الشباب

_ البنفسج

_ الرحاب