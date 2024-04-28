الأحد 28 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

محطات الخط الرابع للمترو حتى الوصول إلى أهرامات الجيزة

مترو الأنفاق
مترو الأنفاق

تمت الدولة المصرية طفرة في مجال التنقل والمواصلات كجزء من التنمية الحضارية التي تم التأكيد عليها من قبل الإدارة المصرية.
وشملت أعمال التطوير إعادة إحياء المناطق الأثرية والسياحية كجزء لا يتجزأ في مجال السياحة والآثار، وجاء تطوير منطقة الأهرامات بالجيزة، إحدى عجائب الدنيا السبع، كواحدة من أبرز الأعمال التي تمت من قبل الدولة المصرية.
كما كانت المواصلات والتنقل حاضرة في أجندة المسئولين لأعمال التطوير، ومن بين المشروعات القائمة لخدمة التطويرات بهضبة الأهرامات مشروع الخط الرابع لمترو الأنفاق لخدمة المترددين على الأثر الأهم بالدولة المصرية.
ويستعرض "الدستور" أبرز وسائل المواصلات لخدمة منطقة الأهرامات وهي أعمال الخط الرابع لمترو الأنفاق.
ومن المقرر أن يبدأ الخط الرابع لمترو القاهرة من مدينة السادس من أكتوبر باتجاه مدينة القاهرة الجديدة، مرورًا بالمناطق ذات الكثافة السكانية العالية في الهرم وفيصل والعمرانية والجيزة.
وقسمت الأعمال إلى مرحلتين، حيث تمتد المرحلة الأولى بطول 19 كم من محطة حي الأشجار على حدود مدينة السادس من أكتوبر مرورًا بمحطـة الملك الصالح، ويتقاطع مع الخط الأول للمترو في محطة عمرو بن العاص، ويربط الخط محافظة القاهرة ومحافظة الجيزة والسادس من أكتوبر ببعضها، وتشمل المرحلة 17 محطة وتمر بمنطقة حدود السادس من أكتوبر وميدان الرماية والهرم والملك الصالح وعمرو بن العاص.

المحطات هي:  
 

_ حدائق الأشجار
_ حدائق الأهرام 
_ النصر
_ المتحف المصري الكبير
_ ميدان الرماية
_ الأهرام
_ المريوطية
_ العريش
_ المطبعة
_ الطالبية
_ مدكور
_ المساحة
_ الجيزة "محطة تبادلية مع الخط الثاني"
_ ميدان الجيزة
_ الروضة
_ الملك الصالح "محطة تبادلية مع الخط الأول"، عمرو بن العاص).

وأعمال المرحلة الثانية تمتد بطول 23 كم وتمتد من محطة عمرو بن العاص مرورًا بمنطقة الورشة شرق الطريق الدائري وشمال طريق القاهرة - السويس الصحراوي. وتشمل المرحلة 20 محطة وتمر بمنطقة عمرو بن العاص ومدينة نصر والقاهرة الجديدة.

والمحطات هي: 
 

_ قلعة صلاح الدين
_ مجري العيون
_ الملك منصور
_ منشية ناصر
_ شيخ زايد أل نهيان
_ نادي المقاولون
_ جامعة الأزهر
_ الطيران
_ عباس العقاد
_ مكرم عببيد
_ حسن مأمون
_ الحي العاشر
_ زهراء مدينة نصر
_ أكاديمية الشرطة
_ الياسمين
_ إسكان الشباب
_ البنفسج
_ الرحاب

أعمال الخط الرابع تطوير منطقة الأهرامات اعمال تطويرات محافظة الجيزة أخبار محافظة الجيزة

مواد متعلقة

محافظ الجيزة يتفقد مشروعات التطوير بإمبابة والمنيرة الغربية والعجوزة

بدأت أمس.. خطة تخفيف الأحمال في محافظة الجيزة أبريل 2024

الأكثر قراءة

القاتل والمحرض ووالده.. قرار عاجل بحق متهمى جريمة طفل شبرا الخيمة

مع بدء شهر مايو.. هل الخميس المقبل إجازة رسمية في البلاد؟

سيناريوهات العقوبة.. القانون ينقذ المحرض على جريمة طفل شبرا الخيمة من "المشنقة"

أخطاء يقع فيها العرسان تقتل الفرحة وتنتهى بـ"جثث ومآتم"

خط سير الأتوبيس الترددي على الدائري حتى أهرامات الجيزة

فضح الأكاذيب.. بلومبرج تثير الجدل بسلسلة من الأخبار الملفقة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علي سعدة

التجربة البورسعيدية

د. منى حلمى

قصائده ليست للشهرة

حسين دعسة

بيان الاجتماع الوزارى التشاورى للمجموعة العربية السداسية يدعو إلى وقف الحرب على غزة

د هند جاد

أوهام النبوءات.. ليست أرضًا إسرائيلية

عبدالرحمن شلقم يكتب: الزمن المصرى الفريد

د.أحمد الخميسى

المكتبة فى حياتى

ماجد حبته

رؤية عربية للذكاء الاصطناعى

حسين دعسة

نقطة تلاقى.. مبادرة من المنتدى الاقتصادى فى الرياض لإيقاف حرب غزة

صور

احتفالات الأقباط بأحد السعف

أحد السعف يضىء دير سمعان الخراز.. ومشاركة قبطية حاشدة

صور من مباراة الأهلى ومازيمبى

محطة تل أبيب

المزيد

بدون بديل ولا أدلة.. كيف فشلت إسرائيل فى حربها ضد الأونروا؟

إسرائيل لـ"حماس": اقبلوا صفقة الرهائن وإلا سندخل رفح

فى اليوم 205 للعدوان.. الاحتلال يواصل شن غاراته على غزة