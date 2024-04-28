الأحد 28 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

تشريح جثة سيدة مزقها زوجها بـ8 طعنات في الغربية

جثة سيدة
جثة سيدة

أمرت جهات التحقيق بكفر الزيات، اليوم الأحد، بتحويل جثة ربة منزل لقيت مصرعها على يد زوجها بعدة طعنات متفرقة، إلى الطب الشرعي لبيان الصفة التشريحية ومعرفة سبب الوفاة تمهيدًا لاستخراج تصريح الدفن وتسليم الجثة إلى ذويها.

بداية الواقعة بتلقي الأجهزة الأمنية بالغربية إخطار من شرطة النجدة، يفيد بورود بلاغ من الأهالي بوقوع جريمة قتل بقرية بنوفر بدائرة مركز كفر الزيات وأنباء عن وفاة سيدة.

انتقلت الأجهزة الأمنية بالغربية وقوات من الشرطة السرية والنظامية، تحت إشراف رئيس مباحث مركز شرطة كفر الزيات، وتبين العثور على  "ب.  ا" ربة منزل، مقتولة على يد زوجها داخل منزل والدتها بقرية بنوفر بدائرة مركز كفر الزيات، وأن الزوج قد أنهى حياة زوجته بثماني طعنات في أنحاء متفرقة بالجسد أمام والدتها وأطفاله الثلاثة بسبب خلافات زوجية ومالية بينهما.

وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق في الواقعة، وتم نقل الجثة إلى مستشفى كفر الزيات العام تحت تصرف النيابة.

جهات التحقيق مدينة كفر الزيات جثة ربة منزل طعنات متفرقة

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