واصل التألق.. ميسى يسجل ثنائية ويصنع فى اكتساح إنتر ميامى لنيو إنجلاند

واصل الأرجنتيني ليونيل ميسي، توهجه هذا الموسم في الدوري الأمريكي، وقاد فريقه إنتر ميامي للفوز على نظيره نيو إنجلاند بأربعة أهداف لهدف وحيد اليوم الأحد.

وسجل ثنائية وصنع هدفًا، ليصبح أول لاعب في تاريخ الدوري الأمريكي يساهم في 16 هدفًا في أول 7 مباريات له بعدما سجل 11 هدفًا وصنع 6.

ارتفع رصيد إنتر ميامي إلى 21 نقطة

وبهذه النتيجة، ارتفع رصيد إنتر ميامي، إلى 21 نقطة بالمركز الأول ضمن المجموعة الشرقية، فيما تجمد رصيد نيوإنجلاند عند النقطة 4 بالترتيب 29 والأخير في الترتيب العام لبطولة الدوري الأمريكي لكرة القدم.

ويستضيف إنتر ميامي الأمريكي، المحترف في صفوفه النجمان المخضرمان الأرجنتيني ليونيل ميسي والأوروجوياني لويس سواريز، نظيره نيويورك ريدبول على ملعب تشيس «درايف بينك سابقًا» يوم الأحد المقبل، بالجولة الـ11 لبطولة الدوري الأمريكي لكرة القدم MLS، وتنطلق المباراة في تمام الساعة الثانية والنصف فجرًا بتوقيت القاهرة.