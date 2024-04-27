السبت 27 أبريل 2024
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أستاذ علوم سياسية: مصر تُلقى بثقلها لحقن دماء الشعب الفلسطينى ووقف العدوان

غزة
غزة

قال الدكتور حسن سلامة، أستاذ العلوم السياسية، إن الدولة المصرية تلقي بثقلها لحقن دماء الشعب الفلسطيني ووقف العدوان الصهيوني.

الجهود المصرية لوقف العدوان الصهيوني 

وأكد الدكتور حسن سلامة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "أحداث الساعة" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن السلطات المصرية تبذل الكثير من الجهود على كافة الأصعدة والمستويات من أجل مساعدة الشعب الفلسطيني قدر المستطاع.

المقترح المصري الحالي 

وأضاف في حديثه، أن المقترح المصري الحالي المُقدم من الرئيس عبدالفتاح السيسي أفضل مقترح قُدم حتى اليوم، حيث شدد الرئيس السيسي من خلال هذا المقترح على الأولوية القصوى لوقف نزيف الدم الفلسطيني من خلال العمل المكثف مع مختلف الأطراف لوقف إطلاق النار وتبادل المحتجزين.

حسن سلامة اكسترا نيوز الموقف المصري الحالي استاذ علوم سياسية

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