السبت 27 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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ضيوف مصر يحصلون على 10% من الموازنة العامة.. خبير اقتصادى يوضح (فيديو)

ضيوف مصر
ضيوف مصر

أكد الدكتور وليد جاب الله، الخبير الاقتصادي، أن مصر تستقبل لاجئين من مختلف البلدان، ولكنه أصر على تسميتهم بـ"ضيوف"، مشيرًا إلى أنهم يمثلون نسبة 10% من تعداد سكان مصر.

وأشار جاب الله، خلال لقائه مع الإعلامية عزة مصطفى، في برنامجها "صالة التحرير"، على قناة "صدى البلد"، إلى أهمية الأمن الذي يتمتع به الضيوف في أرض مصر، مؤكدًا أن هذا الأمن له ثمن باهظ دفعه رجال الوطن الذين قدموا أرواحهم فداءً للوطن.

وفيما يتعلق بالموازنة العامة، أوضح "جاب الله" أن الضيوف يحصلون على نسبة 10% من الموازنة العامة، على سبيل المثال، يتلقى اللاجئون دعمًا بقيمة 12 مليار جنيه لملف الطاقة، ومبلغًا قدره 400 مليون جنيه لاستخدام وسائل النقل، كما أثر وجودهم على ارتفاع أسعار العقارات سواء كانت للإيجار أو التمليك.

وفي سياق متصل، أشار "جاب الله" إلى أن هناك أكثر من 10 ملايين سوداني يعملون في دول غنية في آسيا وأوروبا، وعند اندلاع الأزمة السودانية، نصحوا ذويهم بالسفر إلى مصر نظرًا لأن الحياة فيها ليست غالية مثل الدول الأخرى.

واختتم "جاب الله" بندائه إلى الحكومة المصرية بضرورة حصر عدد الضيوف كجزء من عملية التنظيم، مع المطالبة بخصم نسبة 10% على الواردات القادمة من الخارج، متناسبة مع عدد الضيوف المقيمين في مصر.

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