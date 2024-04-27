السبت 27 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

السجن المشدد 15 عامًا للمتهم باستعمال القوة مع ضابط شرطة بسوهاج

صورة آرشيفية
صورة آرشيفية

قررت محكمة جنايات سوهاج، اليوم السبت، معاقبة المتهم "ا.ا.ف" بالسجن المشدد 15 سنة بعد اتهامه باستعمال القوة والعنف مع ضابط شرطة، وإحراز سلاح ناري بدائرة مركز دار السلام.

وتعود أحداث القضية إلى عام 2023 بدائرة مركز دار عندما اتهمت النيابة العامة المتهم باستعمال القوة والعنف مع أحد ضباط الشرطة بدائرة المركز، وذلك أثناء القبض عليه في إحدى القضايا، حيث تعدى عليه بالسب وبحوزته سلاح ناري، إلا أن ضباط الشرطة والقوة المرافقة له تمكنوا من السيطرة على المتهم والقبض عليه، وبعد تقنين الإجراءات وإجراء التحريات وبمواجهة المتهم اعترف بارتكاب الواقعة.

وقررت النيابة العامة حبسه 4 أيام على ذمة التحقيق بعدما وجهت إليه تهمة استعمال القوة والعنف، وتمت إحالة القضية إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.

محكمة جنايات سوهاج معاقبة المتهم استعمال القوة والعنف ضابط شرطة مركز دار السلام إحراز سلاح نارى

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