السبت 27 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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عزة مصطفى عن منهجية مصر فى التعامل مع اللاجئين: "اسمهم ضيوف" (فيديو)

عزة مصطفى
عزة مصطفى

تحدثت الإعلامية عزة مصطفى، عن منهجية مصر في التعامل مع اللاجئين، مؤكدة أن مصر لا تعتبر اللاجئين كلاجئين، بل تسميهم "ضيوفًا".

وقالت مصطفى، في برنامجها "صالة التحرير"، على قناة "صدى البلد": "إحنا معندناش لاجئين.. وبنسميهم ضيوف"، وأضافت: "مصر تستضيف ضيوفًا بأعداد تفوق دولًا أو حتى 3 دول، وهذا يعكس التسامح والترحيب الذي تتبناه مصر تجاه الأشخاص الذين يأتون إليها بحثًا عن الأمان والمستقبل".

وأشارت "مصطفى" إلى أن مصر تقوم بحصر ما تتحمله الدولة المصرية نتيجة استضافة هؤلاء الضيوف من مختلف الدول، وأكدت أن هناك من يحاول تشويه صورة مصر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تم تداول أخبار عن قرار مصر بحصر قيمة ما تتحمله الدولة بسبب رعاية اللاجئين.

عزة مصطفى مصر اللاجئين صالة التحرير صدى البلد رعاية اللاجئين

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