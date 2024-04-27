مصرع شاب اصطدمت به سيارة مسرعة بطريق الإسكندرية- الصحراوى

كشف مصدر أمني عن مصرع شخص بعدما اصطدمت به سيارة مسرعة، بطريق إسكندرية الصحراوي في الجيزة، وتم نقل الجثة إلى المستشفى، وأخطرت النيابة للتحقيق.

كانت البداية عندما تلقى مشرف غرفة عمليات المرور، بلاغًا يفيد بوقوع حادث تصادم ووجود متوفى فى طريق إسكندرية الصحراوى بالجيزة.

على الفور، انتقل رجال المباحث وانتقلت سيارة إسعاف لمكان البلاغ، وبالفحص تبيَّن اصطدام سيارة مسرعة بشخص، مما تسبب في وفاته، وتم نقل جثته إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، فيما تحفظت القوات على السائق والسيارة المتسببه في الحادث، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.