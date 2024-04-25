الخميس 25 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

التصريح بدفن جثة طفل لقى مصرعه غرقا فى ترعة بالبدرشين

طفل غريق
طفل غريق

صرحت النيابة العامة، بدفن جثة طفل تعرض للغرق بإحدى قرى البدرشين، عقب ورود تقرير الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

وورد بلاغ لغرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة يفيد غرق طفل بترعة الجيزاوية في قرية بالبدرشين، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتم الاستعانة برجال الإنقاذ النهري لانتشال جثته، وتبين أن الطفل تعرض للغرق لعدم إجادته السباحة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة، لتتولى النيابة المختصة التحقيق.

“ جثة هامدة ” غريق القاهرة انتشال

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