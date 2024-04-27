المشدد 6 سنوات والغرامة لموظف لاتجاره فى المخدرات بشبرا الخيمة

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، بالسجن المشدد لمدة 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لموظف لاتهامه بالاتجار في المواد المخدرة، وبحيازته أسلحة بيضاء، بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية في القضية رقم 20083 لسنة 2023 جنايات ثان شبرا.

صدر الحكم برئاسه المستشار الدكتور رضا أحمد عيد، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين، هشام إبراهيم أبا زيد، ومحمود منير خليل وهيثم محمد جمال الدين، وأمانة سر عاصم طايل وعلي الفرماوى.

وكشف أمر الإحالة عن قيام المتهم "وائل. س "، موظف، بإحراز بقصد الاتجار جوهر مخدر (الهيروين) في غير الأحوال المصرح بها قانونًا، وأحرز بقصد الاتجار والتعاطى جوهرًا مخدرا(ADB BUTINACA)، (MDMB-4 EN-PINACA) أحد مشتقات (INDAZOLE CARBOXAMIDES) في غير الأحوال المصرح بها قانون.

وأضاف أمر الإحالة، أنه أحرز أسلحة بيضاء (3 مطواة)، دون مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية).