أسعار السلع الغذائية اليوم الجمعة 26 أبريل 2024، من المواضيع التى يتزايد معدل البحث عنها من خلال الدخول على مؤشر البحث جوجل فى الساعات الماضية.

الدستور يستعرض خلال التقرير التالي جميع التفاصيل التي تحيط بهذا الأمر.

أسعار السلع الغذائية اليوم الجمعة 26 أبريل 2024

شهدت السلع الغذائية اليوم الجمعة 26 إبريل 2024 حالة من الاستقرار، ونشرت بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء وهي كالتالي:

كيلو الأرز المعبأ: 34.35 جنيه.

كيلو الفول المعبأ: 51.71 جنيه.

كيلو الدقيق المعبأ: 26.99 جنيه.

لتر زيت عباد الشمس: 87.53 جنيه.

كيلو السكر المعبأ: 38.72 جنيه.

كيلو المكرونة المعبأة: 14.93 جنيه.

كيلو العدس المعبأ: 64.26 جنيه.

البيض البلدي (بيضة واحدة): 6 جنيهات.

لتر زيت الذرة: 111.4 جنيه.

كيلو اللحوم الطازجة: 383.57 جنيه.

كيلو الدواجن الطازجة: 103.56 جنيه.

كيلو الأرز السائب: 29.97 جنيه.

كيلو الفول السائب: 44.94 جنيه.

كيلو الجبن الأبيض: 141.77 جنيه.

كيلو الجبن الرومي: 258.58 جنيه.

كيلو اللبن السائب: 28.89 جنيه.

كيلو المسلى الصناعي: 109.14 جنيه.

أسعار اللحوم اليوم الجمعة 26 أبريل 2024

استقرت أسعار اللحوم البلدي في السوق اليوم، حيث سجلت اللحوم الكندوز 350-380 جنيهً، والضأن بين 370-450 جنيه، والجملي 270-340 جنيه للكيلو.

سجلت أسعار اللحم المفروم العادى 350 و 420 جنيها للكيلو، بينما سجل البتلو سعر بين 350-400 جنيه، والكبدة 350-500 جنيه

سعر اللحوم البلدي الطازجة في منافذ الدولة اليوم

سعر اللحم البرازيلى البقري يتراوح بين 210 و250 جنيه.

سعر اللحوم الهندى ما بين 190 جنيها للمفروم.

سعر كيلو اللحم الكندوز 230 جنيها.

سعر كيلو اللحم البرازيلى المكعبات الأحمر 230 جنيها.

أسعار الدواجن في الاسواق اليوم 26 أبريل 2024

سعر الفراخ البيضاء اليوم ما بين 81 و82 جنيها في المزرعة، وفي المحلات بسعر من 90 جنيها إلى 97 جنيها للمستهلك وتختلف الأسعار حسب المنطقة.

بينما سجلت أسعار الفراخ البلدي نحو 100 جنيه تسليم أرض المزرعة، لتصل إلى المستهلكين بسعر 110 جنيهات للكيلو.

بلغ سعر الدواجن الساسو الحمراء 84 جنيهًا للكيلو في البورصة، لتباع بـ96 جنيها للكيلو.

سجل سعر الفراخ البيضاء الأمهات سعر 73 جنيهًا للكيلو، وتصل للمستهلك بسعر 81 جنيها.

سجل سعر البانيه اليوم في الأسواق ما بين 195 و210 جنيهات للكيلو الواحد وقد يزيد حسب المنطقة السكنية.

سعر الشيش طاووق 210 جنيهات.

سعر كيلو الأوراك 95 جنيها.

سعر كيلو الكبدة 105 جنيهات.

سعر كرتونة البيض اليوم في المزرعة

وصل سعر البيض الأبيض 146 جنيها للكرتونة ويصل السعر للمستهلك 160 جنيها، وسعر البيض الأحمر 149 جنيه للكرتونة، ويصل إلى المستهلك 155 جنيها والبيض البلدي بين 135 جنيها للكرتونة ويصل للمستهلك بـ 160 جنيها.