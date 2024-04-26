المندوه: لاعبو الزمالك جاهزون لخطف بطاقة العبور للنهائي من غانا

أشاد حسام المندوه أمين صندوق نادي الزمالك ورئيس بعثة الفريق، في غانا بالروح الطيبة بين اللاعبين قبل مواجهة دريمز الغاني، بالكونفيدرالية الإفريقية.

موعد مباراة الزمالك ودريمز الغاني بالكونفيدرالية

يحل الزمالك ضيفا ثقيلا على نظيره دريمز الغاني، مساء بعد غدا الأحد، على ستاد كوماسي صاحب الذكرايات السيئة للأندية المصرية والمنتخبات الوطنية، ضمن منافسات إياب نصف نهائي كأس الكونفيدرالية الإفريقية.

وقال المندوه، في تصريحات اليوم:" هناك حالة تركيز شديدة من جميع اللاعبين، والكل يستعد بجدية من أجل المواجهة المرتقبة أمام بطل غانا لتحقيق نتيجة إيجابية".

وأضاف: "الود والمحبة، هم اللذين المسيطران على بعثة الفريق بغانا والكل على قلب رجل واحد، من أجل خطف بطاقة العبور للنهائي، كخطوة أولية نحو حصد اللقب القاري الغالي".

وكانت بعثة الزمالك وصلت إلى غانا مساء أمس الخميس، استعداداً لخوض لقاء دريمز بالكونفيدرالية.

ويترأس البعثة حسام المندوه أمين صندوق النادي، ويرافقه حسين لبيب رئيس النادي وأحمد سليمان عضو مجلس الإدارة، وعبد الله جورج مستشار مجلس الإدارة.

وتضم قائمة الزمالك لخوض اللقاء كلاً من:

حراسة المرمى: محمد عواد – معاذ علاء الدين – عبد الرحمن نفاد.

خط الدفاع: عمر جابر – حمزة المثلوثي – حسام عبد المجيد – مصطفى الزناري – ياسر حمد – أحمد فتوح.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا – محمد شحاتة – أحمد حمدي – زياد كمال – ترافيس موتيابا – إبراهيما نداي – محمد عاطف – سيد عبد الله “نيمار” – مهاب ياسر – محمود عبد الرازق “شيكابالا” – مصطفى شلبي – أحمد مصطفى “زيزو”.

خط الهجوم: سيف الجزيري – ناصر منسي – سامسون أكينيولا.

وتجدر الإشارة إلى أن نتيجة مباراة الذهاب بين الفريقين، والتي أقيمت مساء الأحد الماضي، على ستاد القاهرة الدولي، قد انتهت بالتعادل السلبي بدون أهداف.