أحد مشايخ قبيلة الصوالحة: الدولة دشنت مشروعات عظيمة لصالح أهالي سيناء

كشف الشيخ "عيد عبدالله" أحد مشايخ قبيلة الصوالحة، عن جهود الدولة في تنمية سيناء.

وقال الشيخ "عيد عبدالله" أحد مشايخ قبيلة الصوالحة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم"، مع الإعلامية دينا عصمت، على قناة دي إم سي، إن الدولة دشنت مشروعات عظيمة لصالح أهالي سيناء.

وتابع: من أعظم ما أنجبت مصر هم أهل سيناء سواء سيناء الشمالية أو الجنوبية، ومن أعظم ما أنجبت مصر هم أهل سيناء، وعندما تجلس مع الشيوخ الكبار تقف أمام التاريخ في الدفاع عن هذا الوطن، وعندما نقف عند تاريخ سيناء لابد أن نتحدث عن الحرب علي الإرهاب، وسيناء من بوابات الأمان العظمي في مصر.