الخميس 25 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

أحد مشايخ قبيلة الصوالحة: الدولة دشنت مشروعات عظيمة لصالح أهالي سيناء

تنمية سيناء
تنمية سيناء

كشف الشيخ "عيد عبدالله" أحد مشايخ قبيلة الصوالحة، عن جهود الدولة في تنمية سيناء.

وقال الشيخ "عيد عبدالله" أحد مشايخ قبيلة الصوالحة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم"، مع الإعلامية دينا عصمت، على قناة دي إم سي، إن الدولة دشنت مشروعات عظيمة لصالح أهالي سيناء.

وتابع: من أعظم ما أنجبت مصر هم أهل سيناء سواء سيناء الشمالية أو الجنوبية، ومن أعظم ما أنجبت مصر هم أهل سيناء، وعندما تجلس مع الشيوخ الكبار تقف أمام التاريخ في الدفاع عن هذا الوطن، وعندما نقف عند تاريخ سيناء لابد أن نتحدث عن الحرب علي الإرهاب، وسيناء من بوابات الأمان العظمي في مصر.

 

دي ام سي اليوم

الأكثر قراءة

عاجل.. الاحتجاجات الطلابية تجتاح الجامعات الأمريكية اعتراضًا على حرب غزة

أسعار الفراخ فى بورصة الدواجن اليوم الخميس 25-4-2024

حكم بسجن حليمة بولند بتهمة "التحريض على الفسق والفجور"

مواعيد الصلاة بعد تطبيق التوقيت الصيفي 2024

أزمة بحراسة مرمى الأهلى قبل مواجهة مازيمبى فى نصف نهائى أبطال إفريقيا

قرار عاجل من النيابة العامة بحق مغتصب طفلة مدينة نصر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

سعد زغلول: مفيش فايدة

محمد سميح

أحلام الرئيس التى حوّلها «أبناء سيناء» إلى حقيقة على أرض الفيروز

ماجد حبته

دماء تحرير وتعمير سيناء

محاسن السنوسي

"والتين والزيتون، وطور سينين".. إنه قسم الله

مدحت بشاى

بوحدة الكنائس تتوحد القلوب

عبد الرحيم طايع

سحر الموجى.. رَابِحَةُ العَظَمَةِ

أحمد غنام

ولكم في الأرجنتين عبرة!

عبدالوهاب داود

انحيازات عزمى عبدالوهاب ليست كما تبدو دائمًا

صور

الملتقى الأدبى اليوم الخامس

بالرعاية الإعلامية لـ "الدستور".. انطلاق مؤتمر كتاب الرئيس الصينى وسط حضور ثقافى واسع

برعاية من "الدستور".. حضور جماهيرى لملتقى القاهرة الأدبي فى رابع أيامه بقبة الغورى

محطة تل أبيب

المزيد

تظاهرات فى تل أبيب بسبب تجاهل نتنياهو ملف المحتجزين وتطالب بانتخابات مبكرة

الاحتلال يشدد إجراءاته فى طوباس ويغلق وسط الخليل لتأمين اقتحام المستعمرين موقعًا أثريًا

المسئولون الإسرائيليون يشيدون بمشروع قانون المساعدات الخارجية الأمريكى