الخميس 25 أبريل 2024
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عالم

مصدر مسئول: الاتصالات التي تجريها مصر مع الأطراف هدفها وقف التصعيد فى غزة وإقرار هدنة

جريدة الدستور

قال مصدر مصري مسئول، إن كل الاتصالات التي تجريها مصر مع جميع الأطراف هدفها وقف التصعيد في غزه وإقرار حالة من الهدنة.

وأكد أن بعض التقارير الإعلامية تتناول الدور المصري بشكل غير صحيح، وهو الأمر الذي ترفضه مصر بشكل قاطع.

كثفت إسرائيل القصف الجوي على رفح الليلة الماضية بعد أن قالت إنها ستجلي المدنيين من المدينة الواقعة جنوب قطاع غزة وتبدأ هجومًا شاملًا رغم تحذيرات حلفائها من أن ذلك قد يتسبب في سقوط أعداد كبيرة من القتلى والجرحى.

وقال مسعفون في القطاع الفلسطيني المحاصر إن خمس غارات جوية إسرائيلية على رفح في وقت مبكر من اليوم الخميس أصابت ثلاثة منازل على الأقل، مما أسفر عن مقتل ستة أشخاص على الأقل من بينهم صحفي محلي.

وفي الشهر السابع من الحرب المدمرة جوا وبرا على حركة "حماس" التي تدير قطاع غزة، استأنفت القوات الإسرائيلية قصف المناطق الشمالية والوسطى من القطاع، وكذلك شرق خان يونس في الجنوب.

 

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