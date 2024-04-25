الخميس 25 أبريل 2024
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خبير اقتصادى: 750 مليار جنيه أنفقت لتنفيذ المرحلة الأولى بمشروع تنمية سيناء

وليد جاب الله
وليد جاب الله

قال الدكتور وليد جاب الله، الخبير الاقتصادي، إن عيد تحرير سيناء في ذكراه الـ42، بمثابة يوم فارق في تاريخ أرض الفيروز، والتي شهدت تقدمًا كبيرًا في مسيرة تنميتها والتي انطلقت مرحلتها الأولى خلال الفترة من 2014 وحتى 2023، أنفقت خلالها الدولة 750 مليار جنيه لتنفيذ مشروعات التنمية.


وأضاف الخبير الاقتصادي، خلال مداخلة هاتفية، على فضائية "إكسترا نيوز": "لا نتحدث عن خطط، وإنما نتحدث عن واقع حقيقي وملموس على أرض الواقع بتطوير سيناء"، مشيرًا إلى أن هناك 363 مليار جنيه لمشروعات جديدة خلال الخمس سنوات المقبلة".


وأشار إلى أن الإنجاز موجود بالفعل على أراضي سيناء وتسعى الدولة لاستكماله والبناء عليه، موضحًا أن أهم صور هذا الإنجاز يتمثل فيما تحقق بقطاع الزراعة بسيناء وجارٍ استكمال التوسعات في المجال الزراعي واستصلاح مساحات هائلة شمال سيناء.

اكسترا نيوز الخبير الاقتصادي وليد جاب الله

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