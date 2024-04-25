الخميس 25 أبريل 2024
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خالد الجندى: كل حبة رمل فى سيناء تحكى قصة شهيد

خالد الجندي
خالد الجندي

تحدث الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، عن أهمية أرض الفيروز، وقال: "سيناء التي سمعت حديث الله سبحانه وتعالى مع نبيه موسى عليه السلام، ومرّ عليها النبيون والصالحون، والأولياء المقربون، وشهدت انتصارات كثيرة، ورويت بدماء آلاف الشهداء من الوطن".

وأشار عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، في حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية dmc، اليوم الخميس، إلى أن كل حبة رمل في سيناء تحكي قصة شهيد ضحى بحياته من أجل حماية هذه الأرض.

ولفت “الجندي” إلى أن احتفال الرئيس عبدالفتاح السيسي بعيد تحرير سيناء، تجديد للعهد على أنه لا تفريط في حبة رمل من سيناء ولا نملك حق التفريط؛ لأنها ملك لكل شهيد ضحى بحياته، وحرم منه أهله من أجل أن تبقى سيناء حرة مستقلة، مؤكدًا أن مصر تتذكر شهداءها كل عام بالترحم والاحترام والتوقير.

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D16-BkpQPc9Q%26fbclid%3DIwZXh0bgNhZW0CMTAAAR2eZDgNJwvp_9mbu38MhjEPybpxJknhOUrjcOjV0PuM1ZD6_MmaTdzNMMY_aem_ATn6WH69Y9snOgK3W5T3vnY7uK7eYct40petauXOkGAwjejx52vPTwNgznPOwdCpEuv7qMf0yLD4tzPWFsrcruZj&h=AT2zL0JUh663Q0AnD-v4bSoxq2uYuVif-3irL7mPG0ezEk5gzk_a4Ka30MXtX5TcuUUSCROrnLxvUeAA47XfESUWHr9V1VQegBM-EkiCawABA0f_3vWSQBKs3GgkMRvS7L4fsX5L78-cY_4
فضائية DMC لعلهم يفقهون خالد الجندي ارض الفيروز

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