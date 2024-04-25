الخميس 25 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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"إكسترا نيوز": معبر رفح استقبل 20 مصابًا فلسطينيًا و42 مرافقًا اليوم

معبر رفح
معبر رفح

رصد مراسل قناة إكسترا نيوز، كريم رجب، الجهود المصرية في استقبال المصابين الفلسطينيين عبر معبر رفح البري.

وقال مراسل "إكسترا نيوز" إن المعبر استقبل 20 مصابًا و42 مرافقًا دخلوا عبر معبر رفح واستقبلتهم سيارات الإسعاف المصرية ويتم نقلهم إلى المستشفيات المصرية في شمال سيناء.

وأضاف أن هناك 3 مستشفيات قريبة من معبر رفح تستقبل المصابين الفلسطينيين وهى مستشفى الشيخ زويد، ومستشفى العريش العام الأكبر في استقبال المصابين الفلسطينيين، بالإضافة إلى مستشفى بئر العبد، ومستشفيات القاهرة في حال تطلب الأمر تدخلًا جراحيًا دقيقًا في أكثر من تخصص، حيث يتم نقل الحالات فورًا إلى المستشفيات المصرية في القاهرة.

وتابع: "هناك تصريحات صدرت عن المقررة الأممية لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية وأكدت أن مصر تلعب دورًا حيويًا في هذه الأزمة واستقبلت أعدادًا كبيرة من المصابين منذ بداية الأزمة، حيث وصل عدد المصابين الفلسطينيين الذين استقبلتهم مصر حتى هذه اللحظة إلى 4 آلاف مصاب تقريبًا ويتم تقديم الرعاية الصحية لهم، ووصفت الحالات التي وصلت إلى مصر بالإصابات المرعبة".

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