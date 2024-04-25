"إكسترا نيوز": دخول 174 شاحنة مساعدات وغاز وسولار إلى غزة

رصد مراسل قناة "إكسترا نيوز"، كريم رجب، حجم المساعدات المقدمة والجهود المصرية المبذولة لتقديم المساعدات للجانب الفلسطيني.

وقال مراسل "إكسترا نيوز" إن الحركة في معبر رفح البري لا تتوقف من أجل إنفاذ المزيد من المساعدات إلى الجانب الآخر في قطاع غزة، في ظل الحاجة الشديدة لمثل هذا النوع من المساعدات الإنسانية، وأيضًا في ظل تحذيرات من منظمات دولية مثل برنامج الأغذية العالمي الذي أكد أن هناك 70% من سكان قطاع غزة يتعرضون لمجاعة حقيقية.

وأضاف أن القيادة السياسية المصرية أكدت مرارًا وتكرارًا ضرورة دخول المساعدات إلى الأشقاء الفلسطينيين، موضحًا أنه خلال هذا اليوم دخل عبر معبر كرم أبوسالم حوالي 168 شاحنة مساعدات، بالإضافة إلى 4 شاحنات غاز وشاحنتي سولار إلى قطاع غزة.

وتابع: "هناك تأكيد على ضرورة دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع بشكل أسرع، وأن تتم عمليات المراجعة بشكل سريع من الجانب الإسرائيلي لأن هذا هو الذي يعطل وصول المساعدات".