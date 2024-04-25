الخميس 25 أبريل 2024
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تكنولوجيا

تكريم الفريق المصرى المشارك فى «سايبر دريلز» للأمن السيبرانى بدبى

جريدة الدستور

حصد الفريق المصري المشارك في مسابقة "سايبر دريلز" للأمن السيبراني للهواة والمحترفين، والمقامة في دبي، على المركز الثاني بين ١٠٨ دول.


وتم تكريم الفريق المصري، وتسلم الجائزة على هامش المسابقة المقامة تحت رعاية الاتحاد الدولي للاتصالات في دبي، بمشاركة العديد من الدول القوية، مثل إيطاليا وتركيا وكوريا والهند وباكستان وسنغافورة وماليزيا.


وتتضمن مسابقة "سايبر دريلز" للهواة والمحترفين، مجموعة من اختبارات القدرات الإلكترونية وقياسها، من أجل الاستجابة للحوادث الأمنية، والتي اعتبرت واحدة من أكبر مسابقات محاكاة هجمات الأمن السيبراني.

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