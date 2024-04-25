قصة نجاح O7 Therapy ومواصفات سوبر رائد الأعمال بحلقة المغامر

يستضيف برنامج المغامر، الذي يعرض على شبكة قنوات CBC، في حلقة اليوم الأربعاء، إبراهيم أنور، استشاري الشركات الناشئة والمؤسس والرئيس التنفيذي لشركة الموقع، ليتحدث حول مواصفات سوبر رائد الأعمال والأدوات التي يجب أن يمتلكها، بجانب استضافة رائد الأعمال أشرف بخيت، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة O7 Therapy، ليتحدث عن رحلة نجاح الشركة في تقديم خدمات الصحة النفسية، ويعرض المغامر الذي تقدمه الإعلامية داليا أبوعمر الأربعاء الساعة العاشرة مساءً.

ويقدم برنامج المغامر تجربة جديدة حول بيئة ريادة الأعمال والشركات الناشئة في مصر، ومنطقة الشرق الأوسط ودور الشركات في نمو الاقتصاد، كما يلقي البرنامج الضوء على قصص النجاح والتحديات التي تواجه الشركات، بالإضافة لدور خدمي وتوعوي يراعي أهمية بيئة ريادة الأعمال في مصر وكيفية مساعدتها وتقديم الدعم لها، بما ينعكس بشكل مباشر على نمو الاقتصاد المصري.

يشارك في البرنامج فريق إعداد يمتلك خبرات في مجالات الاقتصاد وريادة الأعمال، برئاسة تحرير تامر إمام وأحمد البرماوي.