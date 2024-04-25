مقاطع خادشة للحياء تُسقط "بلوجر الجيزة".. تطورات جديدة فى القضية

تباشر جهات التحقيق المختصة، إجراءاتها في اتهام بلوجر بالجيزة، ببث مقاطع فيديو خادشة للحياء عبر تطبيق "تيك توك"؛ لزيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح كبيرة.

القبض على بلوجر الجيزة

كانت قد تمكنت الأجهزة الأمنية، من ضبط إحدى السيدات بالجيزة لقيامها ببث مقاطع فيديو خادشة للحياء عبر أحد التطبيقات، بعدما أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام تلك السيدة بتصوير وبث مقاطع فيديو خادشة للحياء عبر تطبيق "التيك توك" بهدف تحقيق نسب مشاهدة بغرض الشهرة.

وتمكنت مأمورية من شرطة الأهرام بمديرية أمن الجيزة، من ضبط المتهمة داخل إحدى الشقق عقب تقنين الإجراءات، وعثر مع المتهمة على هاتف محمول حيث تبين من فحصه فنيًا احتواؤه على دلائل تؤكد نشاطها في الأعمال المنافية للآداب وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها وعرضها على النيابة العامة التي أمرت بحبسها 4 أيام على ذمة التحقيق.

وأشارت التحقيقات الأولية، إلى أن الأجهزة الأمنية رصدت مقاطع فيديو لـ"بلوجر" تحتوى على إيحاءات منافية للآداب، وبتعقبها تم الكشف عن هويتها ومن ثم ضبطها، وأن المتهمة في العقد الثالث من العمر وتقيم بمنطقة حدائق الأهرام، وأنشأت منذ فترة عددًا من الصفحات الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعى والتيك توك وبثت أكثر من مقطع لنفسها وهى ترتدى ملابس مغرية بقصد زيادة المشاهدات على صفحتها.