عاجل.. شهداء وجرحى فى قصف إسرائيلى على رفح الفلسطينية

استشهد عدد من المواطنين وأصيب آخرون، فجر اليوم الخميس، إثر قصف إسرائيلي لمنزل في مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

وأكدت مصادر لوكالة وفا الفلسطينية أن طائرات الاحتلال استهدفت منزلًا مأهولًا يعود لعائلة الجمل، شرق رفح، ما أدى لارتقاء ثلاثة مواطنين وإصابة آخرين، نقلوا جميعًا إلى مستشفى أبو يوسف النجار في المدينة، مشيرة إلى أن قوات الاحتلال قصفت موقعًا في محيط المستشفى ذاته.

وأكدت المصادر أن مدفعية الاحتلال استهدف عدة مواقع في دير البلح وسط القطاع، كما قصفت عدة مواقع قريبة من وادي غزة.

وأشارت المصادر إلى أن قوات استهدف مدينة غزة بعدد كبير من القذائف والغارات، خاصة في حي الزيتون وفي الجهة الشمالية الغربية والشمالية الغربية، كما استهدفت شرق جباليا بالغارات والقذائف.

6 مجازر جديدة في غزة

يذكر أن قوات الاحتلال ارتكبت خلال الساعات الـ24 الماضية، 6 مجازر بحق العائلات في القطاع، أسفرت عن استشهاد 79 مواطنًا، وإصابة 86 آخرين.

ووفقًا لآخر إحصائية، فقد ارتفعت حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 34262 شهيدًا غالبيتهم من الأطفال والنساء، منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي في السابع من أكتوبر الماضي، بينما بلغت حصيلة الإصابات 77229 مصابًا، في حين لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث يمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.