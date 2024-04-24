إحالة 5 متهمين بخطف شخص والتعدى عليه فى أبو النمرس للجنايات

أحالت النيابة العامة بجنوب الجيزة الكلية 5 أشخاص الى محكمة الجنايات لاتهامهم بخطف شخص والتعدى عليه وتسجيل فيديو له دون علمه بمنطقة ابو النمرس بالجيزة.

كشف أمر الإحالة أن المتهمين جميعا تعدوا على المجني عليه بالقوة بأن قاموا بالتعدى عليه ضربًا حال إستخدامهم أسلحه بيضاء ومن ثم قام المتهم الثاني بحسر ملابسه عنه.

كما خطفوا المجني عليه بالقوة بأن قاموا بالتعدي عليه ضربًا حال حمل المتهمين الأول والثانى أسلحة بيضاء - ومن ثم قام بشل حركته وتمكنوا من تلك الوسيلة القسرية من شل مقاومته واقتياده بعيدًا عن أعين ذويه.

كما أن المتهم الأول تعدى على حرمة الحياة الخاصة للمجني عليه قام بتسجيل فيديو مصور له كان قد تحصل عليه عنوة بغير رضاه عن طريق تسجيله بجهاز الهاتف المحمول الخاص بالمتهم الثانى.