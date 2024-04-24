الأربعاء 24 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

إحالة 5 متهمين بخطف شخص والتعدى عليه فى أبو النمرس للجنايات

متهمين
متهمين

أحالت النيابة العامة بجنوب الجيزة الكلية 5 أشخاص الى محكمة الجنايات لاتهامهم بخطف شخص والتعدى عليه وتسجيل فيديو له دون علمه بمنطقة ابو النمرس بالجيزة.

كشف أمر الإحالة أن المتهمين جميعا تعدوا على المجني عليه بالقوة بأن قاموا بالتعدى عليه ضربًا حال إستخدامهم أسلحه بيضاء  ومن ثم قام المتهم الثاني بحسر ملابسه عنه.

كما خطفوا المجني عليه بالقوة بأن قاموا بالتعدي عليه ضربًا حال حمل المتهمين الأول والثانى أسلحة بيضاء -  ومن ثم قام بشل حركته وتمكنوا من تلك الوسيلة القسرية من شل مقاومته واقتياده بعيدًا عن أعين ذويه.

كما أن المتهم الأول تعدى على حرمة الحياة الخاصة للمجني عليه قام بتسجيل فيديو مصور له كان قد تحصل عليه عنوة بغير رضاه عن طريق تسجيله بجهاز الهاتف المحمول الخاص بالمتهم الثانى.

النيابة العامة جنوب الجيزة 5 أشخاص محافظة قنا محكمة الجنايات خطف شخص منطقة أبو النمرس

مواد متعلقة

إحالة 13 متهمًا للجنايات لاتهامهم بقتل شقيقين فى بولاق الدكرور

الأكثر قراءة

عاجل.. توقعات بتراجع أسعار العقارات 20% بعد انخفاض تكلفة الحديد

الموجة الأشد فتكًا.. كيف تتعامل مع ارتفاع درجات الحرارة؟

3 عائلات تتحكم بأسعار الأسماك فى سوق العبور.. "مواطنون ضد الغلاء" توضح

"الزراعة" تكشف أسباب انخفاض أسعار البصل فى الأسواق

بوابة الاستعلام والشكاوي لبرنامج تكافل وكرامة بالرقم القومي وشروط استمرار المعاش

توابع مقاطعة الأسماك: ركود بالأسواق.. إغلاق للمحال.. وتخفيضات 30%

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالوهاب داود

انحيازات عزمى عبدالوهاب ليست كما تبدو دائمًا

محمد العسيري

أمانه عليك أمانة... يا رايح بورسعيد

أحمد الصغير

قميص غزة.. لماذا نشرنا كتاب «الدكتور فضل»؟.. وهل يرد «تجار المقاومة»؟

ماجد حبته

عيد مصر و.. وعيد إسرائيل!

عبد الرحمن باشا

فلسطين.. نوتردام

الحسين عبدالرازق

٢٧ بورسعيد!

حسين دعسة

بعد 200 يوم على الحرب: قرابين الفصح اليهودى تظهر!

بسنت حسن

دراما رمضان ٢٠٢٤.. ( البساط مصريًا )

صور

الجلسه الأولى مؤتمر كتاب الرئيس الصينى بالرعاية الإعلامية للدستور

برعاية من "الدستور".. حضور جماهيرى لملتقى القاهرة الأدبي فى رابع أيامه بقبة الغورى

حضور كبير فى اليوم الثانى لملتقى القاهرة الأدبى

محطة تل أبيب

المزيد

الخروج الثاني.. قصة الطائفة اليهودية في مصر التي امتدت لـ 2500 عام

مدينة خيام فى خان يونس ورفض أمريكى.. تطورات استعداد إسرائيل لغزو رفح

استدعاء كتيبتى احتياط.. عودة المقاومة تربك حسابات الاحتلال فى شمال غزة