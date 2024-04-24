الأربعاء 24 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

موجة حارة تضرب الفلبين وبنجلاديش والهند وتايلاند

جنوب شرق آسيا
جنوب شرق آسيا

اجتاحت موجة حارة أجزاء من جنوب وجنوب شرق آسيا اليوم الأربعاء، ما دفع السلطات في العديد من دول المنطقة لتعليق الدراسة وإصدار تحذيرات صحية ومطالبة المواطنين بالتزام المنازل.

وأصدرت السلطات في الفلبين أمرًا بإغلاق قرابة سبعة آلاف مدرسة في ظل توقعات بأن تتخطى درجات الحرارة 42 درجة في أكثر من 30 مدينة وبلدية. 

فيما أغلقت كافة المدارس في جميع أنحاء بنجلاديش التي تعاني من جفاف شديد دفع الآلاف لإقامة صلاة الاستسقاء في العاصمة داكا وعدة مدن. 
وفي الهند، توقعت السلطات أن تشهد الولايات الشرقية والجنوبية موجة حارة شديدة خلال الأيام الخمسة المقبلة، فيما أصدرت السلطات التايلاندية تحذيرًا شديدًا من ارتفاع الحرارة وحثت المواطنين على البقاء في منازلهم حفاظًا على سلامتهم، وذلك حسبما ذكرت شبكة "تشانيل نيوز آشيا".


وتسجل الموجة الحارة في جنوب وجنوب شرق آسيا بعد يوم واحد من إعلان الأمم المتحدة أن آسيا كانت الأكثر تضررًا من كوارث المناخ والطقس في عام 2023، إذ كانت الفيضانات والعواصف هي الأسباب الرئيسية للضحايا والخسائر الاقتصادية.
وتوصل تقرير المنظمة العالمية للأرصاد الجوية عن حالة المناخ في آسيا العام الماضي إلى أن ارتفاع درجات الحرارة يحدث في القارة بوتيرة أسرع من المتوسط العالمي، كما توصلت الأبحاث إلى أن تغير المناخ يتسبب في أن تصبح موجات الحر أطول وأكثر تواترًا وأكثر شدة، بالإضافة إلى تأثير ظاهرة "إل نينيو" المناخية.

جنوب وجنوب شرق آسيا دول المنطقة إصدار تحذيرات صحية السلطات في الفلبين درجات الحرارة كافة المدارس جميع أنحاء بنجلاديش

مواد متعلقة

حصاد وزارة العمل في 7 أيام.. فرص عمل وعقود لذوي همم ومناقشة الملاحظات على مشروع قانون العمل

محمد الباز يكتب: تحقيق بالوثائق الصحفية.. جريمة هيكل فى حق الإمبراطورة فوزية

السندريلا والقديس.. مذكرات مكتشف سعاد حسني

سيرة محمد اليمني.. «من سِمعه ساب خلجاته وطار عريان»

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة 2024 برقم الجلوس

الجواهر.. الشيخ طنطاوى يفسر القرآن بالموسيقى والعلوم الطبيعية

محاكمة جو بايدن.. مسرحية وثائقية عن حرب غزة 2023

فتحى إمبابى: الصراع فى رواية «رقص الإبل» بين الأصولية والدولة الحديثة

الأكثر قراءة

الموجة الأشد فتكًا.. كيف تتعامل مع ارتفاع درجات الحرارة؟

ترتيب فرق مجموعة بحري في القسم الثاني بـ 2024 قبل مباريات حسم الصعود

رسميًا.. إيقاف قيد الزمالك بسبب مستحقات خالد بوطيب

"الزراعة" تكشف أسباب انخفاض أسعار البصل فى الأسواق

بوابة الاستعلام والشكاوي لبرنامج تكافل وكرامة بالرقم القومي وشروط استمرار المعاش

تكافل وكرامة.. موعد صرف معاشات شهر مايو 2024 في مصر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الرحمن باشا

فلسطين.. نوتردام

الحسين عبدالرازق

٢٧ بورسعيد!

حسين دعسة

بعد 200 يوم على الحرب: قرابين الفصح اليهودى تظهر!

بسنت حسن

دراما رمضان ٢٠٢٤.. ( البساط مصريًا )

أحمد الصغير

قميص غزة.. الذين يريدون أن يقاتلوا إسرائيل حتى آخر جندى مصرى! «4»

أحمد بهاء الدين شعبان

إيلان بابيه: أكبر سجن على الأرض «4»

ماجد حبته

المعايير الأمريكية المزدوجة

محمد الفايدي

إرادة التلاحم

صور

الجلسه الأولى مؤتمر كتاب الرئيس الصينى بالرعاية الإعلامية للدستور

برعاية من "الدستور".. حضور جماهيرى لملتقى القاهرة الأدبي فى رابع أيامه بقبة الغورى

حضور كبير فى اليوم الثانى لملتقى القاهرة الأدبى

محطة تل أبيب

المزيد

الخروج الثاني.. قصة الطائفة اليهودية في مصر التي امتدت لـ 2500 عام

مدينة خيام فى خان يونس ورفض أمريكى.. تطورات استعداد إسرائيل لغزو رفح

استدعاء كتيبتى احتياط.. عودة المقاومة تربك حسابات الاحتلال فى شمال غزة