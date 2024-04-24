صعود المنصورة وسبورتنج لدوري المحترفين وهبوط بلقاس لدوري القسم الثالث

تأهل فريقا المنصورة وسبورتنج لدوري المحترفين والملحق المؤهل للدوري الممتاز، عندما نجحا في تصدر المجموعة الثالثة "1" و"2" في دوري القسم الثاني "ب" عقب انتهاء مباريات الأسبوع الثامن عشر والأخير التي أقيمت اليوم وأسفرت أيضا عن هبوط فريق بلقاس للقسم الثالث بعد هزيمته أمام مركز شباب تلا بهدفين نظيفين وبذلك ستقام مباراة فاصلة بين المنصورة وسبورتنج لتحديد الفريق الصاعد لدورة الترقي للدوري الممتاز.

المنصورة يصعد بفارق الأهداف

المنصورة حسم قمة المجموعة الثالثة "1" بفارق الأهداف بعد تعادله مع مالية كفر الزيات بدون أهداف في المباراة التي أدارها الحكم مصطفى الشهدي وتساويه مع مركز شباب القزازين في رصيد 36 نقطة وسجل المنصورة 20 هدفا ودخل مرماه خمسة أهداف بينما سجل مركز شباب القزازين 21 هدفا ودخل مرماه 8 أهداف.

فاز مركز شباب القزازين الصيد بالمحلة بهدفين نظيفين في المباراة التي أدارها الحكم إبراهيم محمد لكن الفوز لم يكن كافيا لأن القزازين كان يحتاج للفوز 4- صفر.

وانتهى الشوط الأول بتقدم مركز شباب القزازين بهدف سجله عاطف الحسيني في الدقيقة 28 وفي الشوط الثاني سجل عمار القزاز الهدف الثاني في الدقيقة 70.

على جانب آخر نجح فريق مركز شباب تلا في البقاء بدوري القسم الثاني "ب" بعد فوزه على بلقاس بملعبه بهدفين نظيفين ليرتفع رصيده إلى 11 نقطة ويتوقف رصيد بلقاس عند عشر نقاط.

فريق سبورتنج

وفي المجموعة الثالثة "2" حسم فريق سبورتنج صعوده لدوري المحترفين بعد فوزه على مركز شباب كوم حمادة بثلاثة أهداف نظيفة ليرتفع رصيده إلى 35 نقطة ..انتهى الشوط الأول بتقد سبورتنج بهدف سجله عمر الحبشي في الدقيقة الثانية وفي الشوط الثاني سجل عبد الرحمن ميسي الهدف الثاني في الدقيقة 48 وأضاف مؤمن مهدي الهدف الثالث في الدقيقة 60.

وفي نفس المجموعة تعادل الأوليمبي مع المجد السكندري بدون أهداف ليرتفع رصيد الأوليمبي إلى 30 نقطة ويرتفع رصيد المجد إلى 22 نقطة وفاز الحمام على دلفي 2-1.