الأربعاء 24 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

أستاذ عقاقير: شرب كميات كبيرة من مشروبات الطاقة يؤدى للوفاة

مشروبات الطاقة
مشروبات الطاقة

قال الدكتور خالد مصيلحي، أستاذ العقاقير والنباتات الطبية بكلية الصيدلة في جامعة القاهرة، إن الشخص البالغ عليه أن يأخذ قدرًا من الكافيين بنسبة لا تزيد عن 200 مل جرام.

مخاطر مشروبات الطاقة على الصحة 

وأكد “مصيلحي” خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “الستات مايعرفوش يكدبوا” المذاع عبر فضائية “سي بي سي”، أن مشروبات الطاقة بها كميات كبيرة من الكافيين، كما أنها غير صالحة لمن هم دون 18 عامًا.

وأضاف أنه يجب عدم ممارسة التمارين الرياضية والأنشطة المختلفة في حال تم تناول مشروبات الطاقة، وذلك لأن هذه المشروبات تعمل على ارتفاع ضربات القلب بصورة كبيرة.

مشروبات الطاقة تؤدي للوفاة

وأشار إلى أن بذل مجهود بدني بعد شرب كميات كبيرة من مشروبات الطاقة يؤدي إلى الوفاة، معبرًا:" مشروبات الطاقة بها الكثير من المحذورات من أجل حماية الشباب من أضرارها، ولكن مع الأسف الشديد لا يتم اتباع أي من هذه التحذيرات".

خالد مصيلحي أستاذ عقاقير الستات مايعرفوش يكدبوا سي بي سي مخاطر مشروبات الطاقة

الأكثر قراءة

الموجة الأشد فتكًا.. كيف تتعامل مع ارتفاع درجات الحرارة؟

ترتيب فرق مجموعة بحري في القسم الثاني بـ 2024 قبل مباريات حسم الصعود

رسميًا.. إيقاف قيد الزمالك بسبب مستحقات خالد بوطيب

"الزراعة" تكشف أسباب انخفاض أسعار البصل فى الأسواق

بوابة الاستعلام والشكاوي لبرنامج تكافل وكرامة بالرقم القومي وشروط استمرار المعاش

تكافل وكرامة.. موعد صرف معاشات شهر مايو 2024 في مصر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الرحمن باشا

فلسطين.. نوتردام

الحسين عبدالرازق

٢٧ بورسعيد!

حسين دعسة

بعد 200 يوم على الحرب: قرابين الفصح اليهودى تظهر!

بسنت حسن

دراما رمضان ٢٠٢٤.. ( البساط مصريًا )

أحمد الصغير

قميص غزة.. الذين يريدون أن يقاتلوا إسرائيل حتى آخر جندى مصرى! «4»

أحمد بهاء الدين شعبان

إيلان بابيه: أكبر سجن على الأرض «4»

ماجد حبته

المعايير الأمريكية المزدوجة

محمد الفايدي

إرادة التلاحم

صور

الجلسه الأولى مؤتمر كتاب الرئيس الصينى بالرعاية الإعلامية للدستور

برعاية من "الدستور".. حضور جماهيرى لملتقى القاهرة الأدبي فى رابع أيامه بقبة الغورى

حضور كبير فى اليوم الثانى لملتقى القاهرة الأدبى

محطة تل أبيب

المزيد

الخروج الثاني.. قصة الطائفة اليهودية في مصر التي امتدت لـ 2500 عام

مدينة خيام فى خان يونس ورفض أمريكى.. تطورات استعداد إسرائيل لغزو رفح

استدعاء كتيبتى احتياط.. عودة المقاومة تربك حسابات الاحتلال فى شمال غزة