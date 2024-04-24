أستاذ عقاقير: شرب كميات كبيرة من مشروبات الطاقة يؤدى للوفاة

قال الدكتور خالد مصيلحي، أستاذ العقاقير والنباتات الطبية بكلية الصيدلة في جامعة القاهرة، إن الشخص البالغ عليه أن يأخذ قدرًا من الكافيين بنسبة لا تزيد عن 200 مل جرام.

مخاطر مشروبات الطاقة على الصحة

وأكد “مصيلحي” خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “الستات مايعرفوش يكدبوا” المذاع عبر فضائية “سي بي سي”، أن مشروبات الطاقة بها كميات كبيرة من الكافيين، كما أنها غير صالحة لمن هم دون 18 عامًا.

وأضاف أنه يجب عدم ممارسة التمارين الرياضية والأنشطة المختلفة في حال تم تناول مشروبات الطاقة، وذلك لأن هذه المشروبات تعمل على ارتفاع ضربات القلب بصورة كبيرة.

مشروبات الطاقة تؤدي للوفاة

وأشار إلى أن بذل مجهود بدني بعد شرب كميات كبيرة من مشروبات الطاقة يؤدي إلى الوفاة، معبرًا:" مشروبات الطاقة بها الكثير من المحذورات من أجل حماية الشباب من أضرارها، ولكن مع الأسف الشديد لا يتم اتباع أي من هذه التحذيرات".