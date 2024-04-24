اختلس 700 ألف جنيه.. محصل يقرر الاحتفاظ لنفسه بقيمة فواتير المياه بالبساتين

« إهدار المال العام واختلاسه».. جريمة تلاحق موظف تحصيل فواتير شركة مياه الشرب عقب تورطه في الاستيلاء على مبلغ 700 ألف جنيه..فما القصة؟

موظف عمومي

المتهم «م. ع»، مراجع تحصيل صراف بشركة مياه الشرب بالبساتين، استغل صفته كمأمور تحصيل بالشركة لاختلاس أموالا وجدت في حيازته بسبب وظيفته وقدرت بـ 700 ألف جنيه، بأن حصل تلك المبالغ من عملاء الشركة جهة عمله لتوريدها إليها فاحتبسها لنفسه.

وبصفته رئيس قسم التحصيل بالشركة جهة عمل المتهم ويختص وظيفيا لمراجعة أعمال الصيارفة وبمراجعة أعمال المتهم تبين عدم تواجد عدد من الفواتير عهدته وعدم توريد قيمة تلك الفواتير لخزينة الشركة جهة عمله وعدم إثبات سداد تلك الفواتير سواء دفتريا أو على النظام الالكتروني الخاص بالشركة وعليه تم تشكيل لجنة من قسم المراجعة الداخلية قامت بجرد عهدة المتهم وانتهت إلى اختلاس مبلغ مالي قدره 700 ألف جنيه.

أمين عهدة

وقال المستشار التجاري للشركة، إن المتهم يعمل صراف ومراجع تحصيل وأمين عهدة فرع تحصيل دار السلام ويختص وظيفيًا بتحصيل المبالغ المالية من عملاء الشركة المترددين على مقر الشركة لسداد الفواتير الخاصة بهم داخل الفرع وتوريدها الخزينة.

وتابع أن الشركة جهة عمله، شكلت لجنة جرد داخلية لفحص عهدة المتهم تبين عدم تواجد عدد كبير من فواتير الاستهلاك عهدته وعدم توريد قيمة تلك الفواتير الخزينة الشركة وعدم إثبات سداد تلك الفواتير سواء دفتريًا أو على النظام الالكتروني الخاص بالشركة وانتهت اللجنة إلى اختلاسه مبلغ مالي قدره ٧١٥٠٣٦ جنية سدد منها مبلغ ٣١٦٩٩٠ جنيه.

مشرف إدارة المراجعة

وقال مشرف بإدارة المراجعة الإيرادات، إنه تم تكليفه من قبل الشركة جهة عمله الجرد عهدة المتهم وفحص أعماله وتبين من خلال الفحص والجود بأن المتهم يعمل صراف ومراجع تحصيل وأمين عهدة فرع تحصيل دار السلام ويختص وظيفيًا بتحصيل وأنه الخاص المبالغ المالية من عملاء الشركة المترددين على مقر الشركة لسداد الفواتير الخاصة بهم داخل الفرح بتشكيل لجنة جرد داخلية لفحص عهدة المتهم تبين عدم تواجد عدد كبير من فواتير الاستهلاك عهدته وعلم توريد قيمتها لخزينة الشركة وعدم اثبات سداد تلك الفواتير سواء دفتريًا أو على النظام الالكتروني بالشركة وانتهت اللجنة إلى قيامه باختلاس المبلغ المالي.