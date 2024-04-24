الأربعاء 24 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

ذكرى تحرير سيناء.. رئيس أركان الحرب الكيميائية: «لا تفريط في حبة رمل من أرض سيناء»

سيناء
سيناء

مرت مصر بالعديد من الحروب لـ تحرير سيناء وقدم الجيش المصري وشعبه أرواحهم فداءً لاسترداد أرضها الغالية من براثن الاحتلال الإسرائيلي، وهى ذكرى استعادة أرض سيناء عام 1982.

 

يحتفل الشعب المصري في الخامس والعشرين من أبريل من كل عام بعيد تحرير سيناء، ذلك اليوم المجيد الذي استردت فيه مصر  سيناء.

 

رئيس أركان الحرب الكيميائية: «مصر حررت أرضها بكل وسائل الكفاح ولا تفريط في حبة رمل من أرض سيناء»

 

قال اللواء أركان حرب محمد الشهاوي، رئيس أركان الحرب الكيميائية الأسبق، وعضو المجلس المصري للشئون الخارجية، قال نحن نحتفل بالذكرى 42 بتحرير سيناء يجب أن نتذكر أن مصر حررت كل أرضها بكل وسائل النضال بداية من الكفاح المسلح في حرب الاستنزاف ثم حرب أكتوبر عام 1973، وكذلك بالعمل السياسي والدبلوماسي بدء من المفاوضات الشاقة للفصل بين القوات بين عامي 1974 و1975، ومباحثات كامب ديفت التي أدت إلى الاتفاقية وتوقيع معاهدة السلام المصرية الاسرائيلية عام 1979، وما تلاها من تحرير سيناء من الاحتلال الاسرائيلي في 1982، وهي الذكرى التي نحتفل بها الآن، وأخيرًا تحرير آخر بقعة من سيناء وهي طابا في 15 من مارس 1989، بالتحكيم الدولي.

 

وأضاف عضو المجلس المصري للشئون الخارجية، لـ"الدستور"، أن مساحة سيناء تمثل 6% من مساحة مصر، هذه البقعة الغالية مصدر اهتمام بالغ من جميع أفراد الوطن، إنها أرض الفيروز، التي صاغتها الجغرافيا وسطرت في التاريخ، وحافظت عليها سواعد أبناءها ودماء شهداؤها، وعلى مر التاريخ لعبت سيناء دورًا هام فقد كانت طريق للجيوش وأرضًا للمعارك، ومقبرة للغزاة، وعلى ترابها سالت دماء الشهداء الذين كانوا يحرسون بوابة مصر الشرقية.

 

وأكد الشهاوي، أن هناك عوامل مهدت للانتصار في حرب أكتوبر وتحرير سيناء وهي الإيمان بالله والثقة في النصر والاستعداد الدائم للقتال، وعقيدة المقاتل المصري والتي تتمثل في النصر أو الشهادة، وكذلك وجود القادة العظام الأكفاء وعلى رأسهم الرئيس الراحل محمد أنور السادات رئيس الحرب والسلام، والسبب الثاني هو السرية التامة والتخطيط للهجوم، والتدريب الجيد والروح المعنوية العالية، واستطاع الجيش المصري تحرير سيناء من الاحتلال الاسرائيلي، واستطاع أيضًا تطهير سيناء من الإرهاب والإرهابين، ليس بالقضاء عليهم فقط وإنما بالاهتمام بالمشاريع والتنمية، فكان نصيب شمال سيناء وحدها من هذه المشاريع 360 مشروع تكلفوا 460 مليار جنيه وتمثلت مشروعات التنمية في أنفاق قناة السويس التي تربط الوادي بالدلتا في سيناء والتي تختصر رحلة العبور من الغرب إلى الشرق في 20 دقيقة، ومدينة رفح الجديدة التي يتم افتتاحها خلال هذه الأيام، وغيرها من المدن، ومشروعات الطرق والبنية الأساسية، والمساكن البدوية.  

 

وتابع الآن سيناء ومن قبل الآن مطمع للأعداء، ويراد بها تنفيذ مخطاطات التهجير طوال الوقت، لكن مصر تقف حائلًا أمام تنفيذ هذا المخطط الذي هو تفريغ للقضية الفلسطينية من الداخل وجيش مصر جاهز دائمًا للدفاع عن كل حبة رمل من أرض مصر، ولو كانت هناك دروس مستفادة من ذكرى تحرير سيناء، هو أن مستقبل الأمم لا يأتي إلا بالتضحيات ودماء الشهداء وأن قادة مصر وجيش مصر يدركوا تمامًا معنى وقدسية تراب الوطن ولا تفريط فيه.

تحرير سيناء الإحتلال الإسرائيلي سيناء الجيش المصرى عيد تحرير سيناء

مواد متعلقة

معركة طابا.. تاريخ مشرف فى حرب "استعادة آخر حبة رمل"

الأكثر قراءة

الموجة الأشد فتكًا.. كيف تتعامل مع ارتفاع درجات الحرارة؟

عاجل.. توقعات بتراجع أسعار العقارات 20% بعد انخفاض تكلفة الحديد

3 عائلات تتحكم بأسعار الأسماك فى سوق العبور.. "مواطنون ضد الغلاء" توضح

"الزراعة" تكشف أسباب انخفاض أسعار البصل فى الأسواق

بوابة الاستعلام والشكاوي لبرنامج تكافل وكرامة بالرقم القومي وشروط استمرار المعاش

رسميًا.. إيقاف قيد الزمالك بسبب مستحقات خالد بوطيب

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالوهاب داود

انحيازات عزمى عبدالوهاب ليست كما تبدو دائمًا

محمد العسيري

أمانه عليك أمانة... يا رايح بورسعيد

أحمد الصغير

قميص غزة.. لماذا نشرنا كتاب «الدكتور فضل»؟.. وهل يرد «تجار المقاومة»؟

ماجد حبته

عيد مصر و.. وعيد إسرائيل!

عبد الرحمن باشا

فلسطين.. نوتردام

الحسين عبدالرازق

٢٧ بورسعيد!

حسين دعسة

بعد 200 يوم على الحرب: قرابين الفصح اليهودى تظهر!

بسنت حسن

دراما رمضان ٢٠٢٤.. ( البساط مصريًا )

صور

الجلسه الأولى مؤتمر كتاب الرئيس الصينى بالرعاية الإعلامية للدستور

برعاية من "الدستور".. حضور جماهيرى لملتقى القاهرة الأدبي فى رابع أيامه بقبة الغورى

حضور كبير فى اليوم الثانى لملتقى القاهرة الأدبى

محطة تل أبيب

المزيد

الخروج الثاني.. قصة الطائفة اليهودية في مصر التي امتدت لـ 2500 عام

مدينة خيام فى خان يونس ورفض أمريكى.. تطورات استعداد إسرائيل لغزو رفح

استدعاء كتيبتى احتياط.. عودة المقاومة تربك حسابات الاحتلال فى شمال غزة