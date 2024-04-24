ماس كهربائى وراء حريق الشهر العقارى فى وسط البلد

كشفت معاينة جهات التحقيق، اليوم الأربعاء، عن أن سبب الحريق الذي نشب في مقر الشهر العقاري بشارع رمسيس بوسط البلد؛ كان ناتجًا عن ماس كهربائي.

وتبين احتراق جزء من غرفة بالطابق الأول دون خسائر أو تلفيات، حيث حدث ماس كهربائي داخل الغرفة وتسبب في نشوب الحريق بداخلها، إلا أن رجال الحماية المدنية بالقاهرة انتقلوا على الفور وتمكنوا من السيطرة على النيران قبل تدمير محتويات الغرفة وامتداد الحريق إلى المكاتب المجاورة.



وتبين من المعاينة سلامة جميع الغرف المجاورة والمكاتب والأجهزة والمستندات بمقر الشهر العقاري، وأن المقر يعمل بشكل طبيعي.



كانت عملية إطفاء القاهرة تلقت بلاغًا بنشوب حريق داخل إحدى الغرف في الشهر العقاري بمنطقة وسط البلد.



على الفور وجه اللواء أشرف الجندي، مساعد وزير الداخلية ومدير أمن القاهرة، بالدفع بسيارتي إطفاء بإشراف لواء جمال ياسين، مدير الحماية المدنية بالقاهرة، وتمكنت القوات من السيطرة على النيران قبل أن تمتد إلى باقي الغرف والمكاتب المجاورة.

وتبين من الفحص احتراق جزء بسيط من غرفة داخل الشهر العقاري، كما تبين سلامة جميع الأجهزة والمستندات.