3 كوارث للكرة المصرية على "ستاد الرعب".. مهمة شاقة للزمالك فى "كوماسي"

يخوض الزمالك مباراة صعبة أمام دريمز الغاني يوم الأحد المقبل بملعب بابا يارا بمدينة كوماسي في إياب الدور نصف النهائي لبطولة الكونفيدرالية ويحتاج الزمالك للفوز أو التعادل الايجابي للتأهل للنهائي.

ورغم فارق التاريخ والإمكانات بين الفريقين يواجه الزمالك أزمتين تتعلقان بالتاريخ الأولى هى عدم فوز الزمالك فى 5 مباريات خاضها في غانا واكتفي بتعادل واحد نال 4 هزائم.

الأزمة التاريخية الثانية التى تواجه الزمالك أن ملعب بابا يارا كان شاهدا على 3 كوارث تعرضت لها الكرة المصرية.

الزمالك يخسر بخماسية أمام كوتوكو 1987

الكارثة الأولى التي شهدها ملعب بابا يارا في كوماسي كانت يوم 21 سبتمبر 1987 عندما التقى الزمالك مع كوتوكو في مباراة العودة بدور الثمانية لبطولة أفريقيا للأندية أبطال الدوري، وكان الزمالك قد فاز في مباراة الذهاب بالقاهرة بهدفين نظيفين وفي مباراة العودة تقدم الزمالك بهدف سجله أيمن يونس وكان كوتوكو يحتاج لتسجيل 4 أهداف للتأهل للدور نصف النهائي، لكن الأهداف انهمرت كالمطر على مرمى عادل المأمور وفاز كوتوكو 5-1 لينال الزمالك أكبر هزيمة في تاريخ مشاركاته الإفريقية.

الزمالك يخسر كأس السوبر الإفريقي 2001

الكارثة الثانية كانت يوم 11 فبراير عام 2001 وكان ضحيتها أيضا فريق الزمالك الذي واجه هارتس أوف أوك في مباراة السوبر الإفريقي بمدينة كوماسي وانتهت المباراة بفوز هارتس أوف أوك بهدفين نظيفين سجلهما تشارلز تايلور وإيمانويل أوسي كوفور رغم أن كل الترشيحات كانت في مصلحة الزمالك لكن الأخطاء الفردية أدت للهزيمة حيث أخطا عبد الواحد السيد حارس الزمالك في التقاط كرة عرضية وسقطت من يده أمام تشارلز تايلور وجاء الهدف الثاني من خطأ لإبراهيم حسن الذي وقف معتقدا أن الكرة ستجتاز الخط الجانبي للملعب فلحق بها لاعب هارتس أوف أوك ومررها عرضية أرضية لم يجد صامويل أوسي كوفور في إيداعها المرمى.

لاعبو هارتس أوف أوك يحتفلون بكأس السوبر الأفريقي 2001

منتخب مصر يخسر أمام غانا بسداسية 2013

ثالث الكوارث بملعب كوماسي كانت يوم 16 أكتوبر 2013 عندما نال منتخب مصر هزيمة ثقيلة أمام نظيره الغاني بنتيجة 1-6 في الدور الأخير لتصفيات كأس العالم 2014 ورغم فوزمنتخب مصر بالمباريات الست التى خاضها فى دور المجموعات من التصفيات تسببت أخطاء الدفاع المصرى والطريقة العشوائية التى لعب بها مدربه الأمريكى بوب برادلى في الكارثة وأنهى المنتخب الغانى الشوط الأول لصالحه بثلاثة أهداف سجلها أسامواه جيان ووائل جمعة مدافع مصر فى مرمى فريقه وعبدالمجيد واريس فى الدقائق الـ5 و22 و44 مقابل هدف سجله محمد أبوتريكة من ركلة جزاء فى الدقيقة 41.

ورغم أن هدف أبوتريكة كان كافيا لعودة منتخب مصر للمباراة لكن الأخطاء استمرت فى الشوط الثانى وسجل لاعبو غانا ثلاثية أخرى عن طريق أسامواه جيان وعلى سولاى مونتارى من ركلة جزاء وكريستيان أتسو فى الدقائق 53 و72 و78 وكانت الهزيمة الأكبر لمنتخب مصر أمام منتخب إفريقي في كل المناسبات الرسمية والودية.