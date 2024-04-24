الأربعاء 24 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

3 كوارث للكرة المصرية على "ستاد الرعب".. مهمة شاقة للزمالك فى "كوماسي"

منتخب مصر نال هزيمة
منتخب مصر نال هزيمة تاريخية أمام غانا 2013

يخوض الزمالك مباراة صعبة أمام دريمز الغاني يوم الأحد المقبل بملعب بابا يارا بمدينة كوماسي في إياب الدور نصف النهائي لبطولة الكونفيدرالية ويحتاج الزمالك للفوز أو التعادل الايجابي للتأهل للنهائي.

ورغم فارق التاريخ والإمكانات بين الفريقين يواجه الزمالك أزمتين تتعلقان بالتاريخ الأولى هى عدم فوز الزمالك فى 5 مباريات خاضها في غانا واكتفي بتعادل واحد نال 4 هزائم.

الأزمة التاريخية الثانية التى تواجه الزمالك أن ملعب بابا يارا كان شاهدا على 3 كوارث تعرضت لها الكرة المصرية.

الزمالك يخسر بخماسية أمام كوتوكو 1987 

الكارثة الأولى التي شهدها ملعب بابا يارا في كوماسي كانت يوم 21 سبتمبر 1987 عندما التقى الزمالك مع كوتوكو في مباراة العودة بدور الثمانية لبطولة أفريقيا للأندية أبطال الدوري، وكان الزمالك قد فاز في مباراة الذهاب بالقاهرة بهدفين نظيفين وفي مباراة العودة تقدم الزمالك بهدف سجله أيمن يونس وكان كوتوكو يحتاج لتسجيل 4 أهداف للتأهل للدور نصف النهائي، لكن الأهداف انهمرت كالمطر على مرمى عادل المأمور وفاز كوتوكو 5-1 لينال الزمالك أكبر هزيمة في تاريخ مشاركاته الإفريقية.

الزمالك يخسر كأس السوبر الإفريقي 2001 

الكارثة الثانية كانت يوم 11 فبراير عام 2001 وكان ضحيتها أيضا فريق الزمالك الذي واجه هارتس أوف أوك في مباراة السوبر الإفريقي بمدينة كوماسي وانتهت المباراة بفوز هارتس أوف أوك بهدفين نظيفين سجلهما تشارلز تايلور وإيمانويل أوسي كوفور رغم أن كل الترشيحات كانت في مصلحة الزمالك لكن الأخطاء الفردية أدت للهزيمة حيث أخطا عبد الواحد السيد حارس الزمالك في التقاط كرة عرضية وسقطت من يده أمام تشارلز تايلور وجاء الهدف الثاني من خطأ لإبراهيم حسن الذي وقف معتقدا أن الكرة ستجتاز الخط الجانبي للملعب فلحق بها لاعب هارتس أوف أوك ومررها عرضية أرضية لم يجد صامويل أوسي كوفور في إيداعها المرمى.

لاعبو هارتس أوف أوك يحتفلون بكأس السوبر الأفريقي 2001

منتخب مصر يخسر أمام غانا بسداسية 2013

ثالث الكوارث بملعب كوماسي كانت يوم 16 أكتوبر 2013 عندما نال منتخب مصر هزيمة ثقيلة أمام نظيره الغاني بنتيجة 1-6 في الدور الأخير لتصفيات كأس العالم 2014 ورغم فوزمنتخب مصر بالمباريات الست التى خاضها فى دور المجموعات من التصفيات تسببت أخطاء الدفاع المصرى والطريقة العشوائية التى لعب بها مدربه الأمريكى بوب برادلى في الكارثة وأنهى المنتخب الغانى الشوط الأول لصالحه بثلاثة أهداف سجلها أسامواه جيان ووائل جمعة مدافع مصر فى مرمى فريقه وعبدالمجيد واريس فى الدقائق الـ5 و22 و44 مقابل هدف سجله محمد أبوتريكة من ركلة جزاء فى الدقيقة 41.

ورغم أن هدف أبوتريكة كان كافيا لعودة منتخب مصر للمباراة لكن الأخطاء استمرت فى الشوط الثانى وسجل لاعبو غانا ثلاثية أخرى عن طريق أسامواه جيان وعلى سولاى مونتارى من ركلة جزاء وكريستيان أتسو فى الدقائق 53 و72 و78 وكانت الهزيمة الأكبر لمنتخب مصر أمام منتخب إفريقي في كل المناسبات الرسمية والودية.

ملعب بابا يارا في كوماسي دريمز الزمالك منتخب مصر منتخب غانا

الأكثر قراءة

"بلاها فراخ".. مقاطعة شعبية جديدة تهز أسواق الدواجن لمواجهة جشع التجار

استثمارات مبدئية 160 مليون دولار.. شركتان عالميتان تُخططان لتنفيذ مشروع ضخم فى مصر

علاقة غير شرعية تقود 4 متهمين بقتل "طبيب التجمع" إلى الجنايات

فيديوهات مخلة وخناقات سوشيال ميديا.. القصة الكاملة للقبض على البلوجر نادين طارق

"الزراعة" تكشف أسباب انخفاض أسعار البصل فى الأسواق

ثمار 6 مارس.. 20 ألف جنيه تراجعًا بأسعار الحديد و20% انخفاضا مرتقبا فى العقارات (خاص)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الحسين عبدالرازق

٢٧ بورسعيد!

حسين دعسة

بعد 200 يوم على الحرب: قرابين الفصح اليهودى تظهر!

بسنت حسن

دراما رمضان ٢٠٢٤.. ( البساط مصريًا )

أحمد الصغير

قميص غزة.. الذين يريدون أن يقاتلوا إسرائيل حتى آخر جندى مصرى! «4»

أحمد بهاء الدين شعبان

إيلان بابيه: أكبر سجن على الأرض «4»

ماجد حبته

المعايير الأمريكية المزدوجة

محمد الفايدي

إرادة التلاحم

محمد رفعت

محمد بيك غانم "2" روشتة النجاح!

صور

برعاية من "الدستور".. حضور جماهيرى لملتقى القاهرة الأدبي فى رابع أيامه بقبة الغورى

حضور كبير فى اليوم الثانى لملتقى القاهرة الأدبى

توقيع ومناقشة كتاب "خلف خطوط الذاكرة" لـ خالد منتصر

محطة تل أبيب

المزيد

مدينة خيام فى خان يونس ورفض أمريكى.. تطورات استعداد إسرائيل لغزو رفح

استدعاء كتيبتى احتياط.. عودة المقاومة تربك حسابات الاحتلال فى شمال غزة

بسبب 7 أكتوبر.. استقالة رئيس الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية.. مَن التالى؟