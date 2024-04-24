الأربعاء 24 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

عايرته بضعفه الجنسى.. الإعدام شنقًا لقاتل زوجته أسفل كوبرى فى الجيزة

جريدة الدستور

قضت محكمة جنايات الجيزة، اليوم الأربعاء، بالإعدام شنقًا لعامل قتل زوجته في مدينة 6 أكتوبر.

صدر الحكم برئاسة المستشار جمال أبو طالب، وعضوية المستشارين طارق أبو زيد وبشير عبد الرءوف وأمانة سر محمد الجمل.

تعود أحداث الواقعة للعام الماضي عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، بلاغًا بالعثور على سيدة مقتولة أسفل كوبري بمدينة 6 أكتوبر، فانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

وتم تشكيل فريق بحث من أجهزة مباحث الجيزة أسفرت عن تحديد هوية المجني عليها سيدة في العقد الرابع من عمرها، وأنها متزوجة عرفيًا من عامل تبين أنه وراء قتلها، وتم القبض على المتهم.

واعترف المتهم أمام أجهزة أمن الجيزة بارتكابه الواقعة، وأنه تزوج منها لرعاية أطفاله كونه مطلقا، وأشار إلى أنه استدرجها إلى منطقة أسفل كوبري، وانهال عليها طعنًا بالسكين بسبب معايرتها له بسبب ضعفه في العلاقة الزوجية.

مدينة 6 أكتوبر قتل زوج الإعدام شنقا أمن الجيزة

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