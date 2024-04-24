الأربعاء 24 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

قائمة المرشحين من جامعة عين شمس لمنح المبادرة المصرية اليابانية للتعليم

جامعة عين شمس
جامعة عين شمس

اعتمد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي نتيجة الإعلان العاشر للمبادرة المصرية اليابانية للتعليم "EJEP" حيث تم ترشيح  4 أعضاء  من أبناء جامعة عين شمس ضمن هذا الإعلان.

وأعلن مكتب رعاية المبعوثين بجامعة عين شمس أن قائمة المرشحين ضمت كلية الطب (عضو لإجراء أبحاث ما بعد الدكتوراه)، كلية الزراعة (عضو لإجراء أبحاث ما بعد الدكتوراه)، وكلية الألسن (عضويين لدراسة الماجستير).

كما أوضحت قائمة المرشحين، الجامعات والمعاهد اليابانية المرشح لها أعضاء هيئة التدريس من جامعة عين شمس وهي كالتالي معهد كيوشو للتكنولوجيا، جامعة هوكايدو، جامعة هيروشيما، والمركز القومي لصحة الطفل بطوكيو.

ضمت أسماء المرشحين كلا من: 
- الدكتور  خالد عبدالفتاح حامد أحمد – كلية الزراعة  
- الدكتور محمد علي عبدالحميد عبدالباقي – كلية الطب
- أميرة مرتضي محمود حبيب – كلية الالسن 
- رأفت جابر عبدالصبور علي – كلية الالسن

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عاشور: التعليم العالي في سيناء يشهد نقلة نوعية غير مسبوقة في عهد الرئيس

وفي سياق آخر أكد الدكتور.أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي أن سيناء شهدت خلال السنوات العشر الماضية في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية نقلة نوعية وغير مسبوقة في مجال التعليم العالي والبحث العلمي، مشيرًا إلى أنه تم تنفيذ العديد من المشاريع القومية الضخمة التي ساهمت في النهوض بالبنية التحتية للجامعات، وتطوير المناهج الدراسية، وتعزيز البحث العلمي، وتوفير فرص تعليمية متميزة لأبناء سيناء، تماشيًا مع رؤية مصر 2030 لتحقيق طفرة تنموية هائلة في هذا الإقليم الجغرافي الحيوي للأمن القومي المصري.

وأضاف الوزير أن هذه الطفرة تجسدت في تنفيذ العديد من المشاريع الهامة، والتي شملت إنشاء جامعات جديدة من الجيل الرابع (الملك سلمان الدولية، الإسماعيلية الجديدة الأهلية، شرق بورسعيد الأهلية، شرق بورسعيد التكنولوجية) وقد ساهمت هذه الجامعات في توفير فرص تعليمية متميزة لأبناء سيناء، وساعدت على رفع مستوى التعليم في المنطقة، من خلال إتاحة برامج حديثة ملائمة لسوق العمل، وتخدم أغراض الصناعة، وتلبي احتياجات المجتمع في سيناء، فضلًا عن إنشاء أول فرع لجامعة حكومية بجنوب سيناء، وهو فرع جامعة السويس بأبورديس، بالإضافة إلى تطوير الجامعات القائمة في سيناء، حيث تم تنفيذ العديد من المشاريع الهامة بجامعة العريش، والتي شملت إنشاء مبانٍ جديدة، وتوفير تجهيزات حديثة، وتطوير المناهج الدراسية.

المرشحين من جامعة عين شمس
المرشحين من جامعة عين شمس
المرشحين من جامعة عين شمس
المرشحين من جامعة عين شمس
المرشحين من جامعة عين شمس
المرشحين من جامعة عين شمس
المرشحين من جامعة عين شمس
المرشحين من جامعة عين شمس
جامعة عين شمس للمبادرة المصرية اليابانية رعاية المبعوثين كلية الزراعة وكلية الألسن الماجستير معهد كيوشو للتكنولوجيا جامعة هيروشيما

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