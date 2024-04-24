"الري": طوارئ لتوفير المياه ومتابعة حالة الترع والمناسيب للأراضي الزراعية

تواصل قطاعات وأجهزة وزارة الموارد المائية والري، تنفيذ خطة أعمال متكاملة لتوفير الاحتياجات المائية اللازمة للزراعات الصيفية ومنها القمح والاستعداد لمحصول الأرز، خاصةً في ظل زيادة الاستخدامات مع إرتفاعات ملحوظة في درجات الحرارة.

فى ذات الإطار، تفقد المهندس إبراهيم عبد المنعم، رئيس قطاع الرى بوزارة الموارد المائية والري، والمهندس أبو بكر الروبى رئيس الإدارة المركزية لصيانة المجارى المائية، الأربعاء، عددا من الترع التابعة لزمام الإدارة العامة لرى الإسماعيلية، وذلك بهدف متابعة أعمال التطهيرات وحالة الترع ومناسيب المياه وخاصة عند مآخذ محطات مياة الشرب.

كما تم المرور على ترعة السويس، وذلك لمتابعة الأعمال الجارية بمعرفة قطاع التوسع الافقى والمشروعات في حضور المهندس مسعد إبراهيم رئيس الإدارة المركزية للتوسع الأفقي والمشروعات، والمهندس رضا عبد الشافي رئيس الإدارة المركزية لمحافظة الإسماعيلية، والمهندس محمد خضر مدير عام ري الإسماعيلية، والمهندس محمد عبد الله مدير عام التوسع الأفقي لشرق الدلتا.

توفير الاحتياجات المائية الخاصة لكل زمامات الأراضي الزراعية

من جهته أكد المهندس محمد غانم المتحدث الرسمي لوزارة الموارد المائية والري، إستمرار خطة أعمال توفير كافة الاحتياجات المائية الخاصة لكل زمامات الأراضي الزراعية، ومنع أية ازدحامات في المجارى المائية وحل أية مشكلات تواجه المنتفعين.

كما أوضح المتحدث الرسمي لوزارة الموارد المائية والري لـ"الدستور"، إنه يتم متابعة توفير المياه طوال 24 ساعة يوميًا من غرف عمليات مركزية وأخرى بالمحافظات، لمتابعة مناسيب المياه، وأيضا عبر محطات التليمتري في عدة مواقع على الترع والمصارف الكبرى، بهدف لتحديد كميات المياه بدقة لكافة الزمامات التابعة.

إضافة إلى ذلك، يتم تكثيف أعمال تطهير وصيانة جميع المجارى المائية والترع والمصارف بمختلف محافظات مصر، وذلك لمنع أية عوائق تواجه وصول المياه إلى الأراضي الزراعية.