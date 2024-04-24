الأربعاء 24 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

"الشباب والرياضة " تناقش مخاطر الإدمان والعنف الرقمي ضمن البرنامج الرئاسي"أهل مصر "

الدكتور أشرف صبحى
الدكتور أشرف صبحى

تواصل وزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور أشرف صبحى، لليوم الثاني علي التوالي، تنفيذ فعاليات المعسكر المجمع  بالبحر الأحمر، ضمن فعاليات البرنامج الرئاسي"أهل مصر " لأبناء المحافظات الحدودية.

وتضمنت الفعاليات تنفيذ ندوة حول مخاطر الإدمان وطرق ووسائل مواجهته بالتعاون مع صندوق مكافحة الإدمان ، وتنفيذ مارثون مشي بالمارينا السياحي، بالإضافة إلى زيارة متحف الرمال،و المشاركة بعرض الدولفين.

واختتمت فعاليات اليوم بورشه عمل بعنوان " خطورة العنف الرقمي وخطاب الكراهية على المواطن والسلم والمجتمعي"،  والتي ادارتها الدكتورة انوار عثمان، حيث تناولت عنف الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي، أشكال العنف الرقمي  وأنواع العنف على الإنترنت. 

كما تم تنفيذ ورشة تفاعلية،  تناولت مبادرات لمواجهة العنف الرقمي وخطاب الكراهية، حيث قدمت كل محافظة مقترح لمبادرة.

 تنفيذ سلسلة ورش "حرفتك...مهنتك " للفتيات 

كما تواصل وزارة الشباب والرياضة، برئاسة الدكتور أشرف صبحى، تنفيذ سلسلة ورش الحرف اليدوية والتراثية، ضمن مبادرة "حرفتك...مهنتك " للفتيات علي مستوي المحافظات.

وفي هذا الاطار نفذت محافظة المنيا ورشتها في  المخبوزات الغذائية  ،  بمركز شباب المدينه أ، بينما نفذت محافظه الإسكندرية، بحضور فتيات وسيدات نادي الفتاة بمركز شباب سموحة ورشته حول " فن التطريز " وكيفيه إستخدام الخيوط والغرز المختلفة لتطريز قطع القماش المتاحة.

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محافظ أسوان يكلف نائبته بمتابعة مشروع مبنى الشباب والرياضة

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وزارة الشباب تُـعلن مواعيد تقييم برنامج «نتشارك» وختام المبادرة الوطنية «دوّى»


أما  في محافظ بني سويف فقد بدأ مركز شباب صلاح سالم  في تنفيذ اليوم الثاني من الورشة الحرفية  " التحف والانتيكات " بأبسط التكاليف ومن خامات البيئة المحيطه.
فيما  اختتم مركز شباب الخطاره بمحافظة قنا  ورشته التي استمرت لمده ثلاثة أيام في تعليم كيفية أعاده تدوير  الخامات القديمة لعمل منتجات جديده يستفاد منها.

ويأتي ذلك في اطار حرص  وزارة الشباب والرياضة علي دعم فتيات وسيدات أندية الفتاة والمرأة،  بجميع مراكز الشباب داخل محافظات الجمهورية،  من أجل العمل  على خلق بيئة للابتكار  والابداع،  و المساعده في توفير  فرص عمل لهن.

تنفيذ سلسلة ورش حرفتك مهنتك للفتيات الشباب والرياضة مبادرات لمواجهة العنف العنف الرقمي المواطن و السلم و المجتمعي فن التطريز

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