الخميس 18 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

وزارة الشباب تُـعلن مواعيد تقييم برنامج «نتشارك» وختام المبادرة الوطنية «دوّى»

برنامج نتشارك
برنامج "نتشارك"

أعلنت وزارة الشباب والرياضة، من خلال الإدارة المركزية للتعليم المدني "الإدارة العامة لبرلماني الطلائع والشباب"، عن مواعيد تقييم برنامج «نتشارك» وختام فعاليات الحوارات المجتمعية المبادرة الوطنية لتمكين الفتيات «دوّي» بــ15 محافظة (شمال سيناء،  جنوب سيناء،  أسوان،  أسيوط،  القاهرة،  الإسكندرية،  الوادي الجديد،  سوهاج، قنا،  مطروح،  كفرالشيخ، دمياط،  الجيزة،  القليوبية،  البحر الأحمر)، بداية من اليوم  الخميس الموافق 18 أبريل الجاري، وتستمر حتى 2 مايو المُقبل.


ويستهدف برنامج «نتشارك» تنمية النشء والشباب من خلال بناء قدراتهم على توليد وصنع مبادرات مجتمعية وتنفيذها بأماكن تواجدهم رافعين  شعار انطلقوا في رحلة التغيير والابتكار مع "نتشارك "، وإعداد كوادر فاعلة  بمشاركة الفئات في المراحل  العمرية المستهدفة من 13 - 17 عامًا (الطلائع)، 18 - 19 عامًا (الشباب) على أن يكون 30 من المستفيدين من الجنسيات الأخرى المقيمين في مصر، ويقام البرنامج تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة.

تعزيز المشاركة المجتمعية ودعم الوافدين ما بعد "Cop27"

ويستعرض المشاركون بالمحافظات سالفة الذكر، مُلخصًا لــ300 مبادرة مجتمعية منبثقة من المبادرات التالية "تمكين الفتيات، التوافق المجتمعي، المواطنة والتعايش السلمي ونبذ العنف وتعزيز المشاركة المجتمعية، دعم الوافدين، ما بعد Cop27"، الطاقة المتجددة،  المشروعات الخضراء،  البيئة، الصحة".

كما أعلنت الوزارة عن مواعيد ختام أولى فعاليات الحوارات المجتمعية للمبادرة الوطنية لتمكين الفتيات «دوّي» بالمحافظات سالفة الذكر، تحت رعاية السيدة الفاضلة انتصار السيسي قرينة رئيس الجمهورية، وتحت شعار #بحكايتك_تكمل_حكايتهم، وتسليط الضوء باستمرار على النماذج الإيجابية للفتيات اللواتي جرى تمكينهن والأشخاص الذين يدعموهن.

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وزارة الرياضة تعلن عن إنجازات تطوير البنية التحتية لقطاع الشباب (صور)

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وكيل وزارة الشباب والرياضة بالغربية يشهد حفل تكريم حفظة القرآن الكريم

وتتضمن فعاليات الختام عرضًا توثيقيًا يبرز  الجلسات النقاشية وورش العمل داخل 600 مركز شباب، والتأكيد على أن المرأة شريك في صنع المستقبل،  ووزارة الشباب والرياضة مع الجهات الشريكة  تسعى إلى تمكين الفتيات للمشاركة في صنع مستقبل الجمهورية الجديدة من خلال الاستثمار بقدراتهن في مختلف مشروعات وبرامج الوزارة، وهذه النجاحات تعكس التفوق والإبداع الذي يمكن أن تحققه الفتيات المصريات في مختلف المجالات، وتلهم الأجيال الصاعدة لتحقيق أهدافهن والمساهمة في تطوير المجتمع.

وتضم "دوّي" العديد من المؤسسات والمنظمات الوطنية والوزارات الشريكة (وزارة الشباب والرياضة، وزارة الصحة والسكان، وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وزارة التضامن الاجتماعي،  وزارة الثقافة، وزارة القوى العاملة، وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، المجلس القومي للسكان،  المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجيئن في مصر،  جمعية الطفولة والتنمية بأسيوط - مؤسسة كير مصر للتنمية).

تأتي  المبادرة في إطار المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية؛ حيث تتناول مبادرة "دوي" جميع جوانب رفاه الفتيات وصحتهن وحمايتهن وتعليمهن وتعلمهن ومشاركتهن الفعّالة في المجتمع، وهذا هو السبب في أنها تجمع بين جهود المؤسسات والأفراد لتشكيل شراكة لدعم الفتيات والفتيان والمجتمعات المحلية بوجه عام.

يُذكر أن المبادرة جاءت برؤية ثاقبة من المجلس القومي للطفولة والأمومة في 2019 وبالتعاون مع المجلس القومي للمرأة وبدعم من يونيسف، وحظيت "دوَي"برعاية السيدة انتصار السيسي عام 2022.

وزارة الشباب والرياضة الطلائع والشباب نتشارك المبادرة الوطنية لتمكين الفتيات دو ي برنامج نتشارك تنمية النشء والشباب

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