السبت 06 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

وكيل وزارة الشباب والرياضة بالغربية يشهد حفل تكريم حفظة القرآن الكريم

جانب من الحدث
جانب من الحدث

شهد مركز شباب برما التابع لإدارة شباب طنطا أول بحضور  يسري الديب وكيل وزارة الشباب والرياضة بالغربية، ولفيف من القيادات التنفيذيه بالمحافظة، والدكتور خالد الشرقاوي مدير اداره شباب طنطا أول، إقامة احتفالية وتوزيع جوائز المسابقة الدينية في حفظ القرآن الكريم والحديث الشريف للطلائع، بمشاركة أعضاء مراكز الشباب التابعة

 حيث أقيمت مسابقة حفظ القرآن الكريم وقد شارك بها عدد كبير من حافظي القرآن الكريم، مع الاستعانة بعلماء الأزهر الشريف فى تحكيم المسابقة القرآنية بمستويات حفظه الثلاث " القرآن كاملا، نصف القرآن، ثلاث أرباع القرآن "، وقد تم توزيع الجوائز بحضور رئيس مجلس الإدارة والقائمين على تنفيذ المسابقه،وقد تم  توزيع جوائز مسابقه حفظ القران الكريم بمستوياتها الأربعة ربع القرآن الكريم، نصف القرآن الكريم، ثلاثه ارباع القرآن الكريم، القران الكريم كاملا.

وأكد يسري الديب، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالغربية، أن مراكز الشباب المنتشرة فى ربوع محافظة الغربيه طفرة كبيرة فى مجال ممارسة الانشطة الرياضية والثقافية والدينية والتى انعكست بحصد العديد من المراكز المتقدمة فى مختلف المسابقات التى تنظمها وزارة الشباب والرياضة، كما أن الهدف من تنفيذ مسابقات القرآن الكريم غرس حب قراءة وتجويد القرآن الكريم لدى النشء، وقراءة السنة النبوية الشريفة، مما يتيح فرصة فهم صحيح الدين على أيدى متخصصين من الأزهر الشريف ليصبح مركز الشباب حلقة الوصل بين النشء وعلماء الدين لتنمية مهارة الحفظ والقراءة والبحث لديهم واستكمالًا لدور مراكز الشباب كمراكز خدمة مجتمعية، لتسهم في بناء عقل وفكر النشء والشباب جنبًا إلى جنب تقديم البرامج الرياضية.

وأوضح وكيل الوزارة، أن المسابقة تبرز العديد من الأعضاء ذوى الاصوات الرائعة، وأصحاب القدرات فى الحفظ والتجويد وتم التحكيم بمجموعة من المختصين، حيث تم اختيار عدد من المتميزين لحضور التصفيات النهائية.

الشباب والرياضة الأنشطة الرمضانية ثلاث أرباع القرآن وتجويد القرآن الحفظ والتجويد

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