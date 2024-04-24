فريد زهران: دعوة الرئيس للحوار الوطنى أسهمت فى حدوث انفراجة بالعمل السياسى

قال فريد زهران، رئيس اتحاد الناشرين العرب، إن دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي للحوار الوطني أسهمت في حدوث انفراجة بالعمل السياسي في مصر، مشيرا إلى أنه تم الإفراج في الآونة الماضية عن العديد من الأشخاص الذين سجنوا على ذمة قضايا الرأي، وهذا أمر حسن يجب تسجيله.

وأضاف زهران خلال حواره مع الإعلامي محمد الباز، عبر "إكسترا نيوز"، أن الأزمة في مصر أن هناك جيشا من المتطوعين والمجتهدين والمجودين بشأن الاتجاه العام ضد شخصية ما على سبيل المثال، كما أن هناك عملية تدار لصالح أفكار وتصورات معينة، وذلك الأمر تغييره ليس بالسهل.

وأضاف "زهران": "أنا رئيس اتحاد الناشرين المصريين جميعهم بكل اتجاهاتهم الفكرية المختلفة".