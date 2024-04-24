الأربعاء 24 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

فريد زهران: دعوة الرئيس للحوار الوطنى أسهمت فى حدوث انفراجة بالعمل السياسى

فريد زهران
فريد زهران

قال فريد زهران، رئيس اتحاد الناشرين العرب، إن دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي للحوار الوطني أسهمت في حدوث انفراجة بالعمل السياسي في مصر، مشيرا إلى أنه تم الإفراج في الآونة الماضية عن العديد من الأشخاص الذين سجنوا على ذمة قضايا الرأي، وهذا أمر حسن يجب تسجيله.

وأضاف زهران خلال حواره مع الإعلامي محمد الباز، عبر "إكسترا نيوز"، أن الأزمة في مصر أن هناك جيشا من المتطوعين والمجتهدين والمجودين بشأن الاتجاه العام ضد شخصية ما على سبيل المثال، كما أن هناك عملية تدار لصالح أفكار وتصورات معينة، وذلك الأمر تغييره ليس بالسهل.

وأضاف "زهران": "أنا رئيس اتحاد الناشرين المصريين جميعهم بكل اتجاهاتهم الفكرية المختلفة". 

محمد الباز اكسترا نيوز فريد زهران اتحاد الناشرين العرب رئيس اتحاد الناشرين العرب الثقافة حوار الوطني السيسي الرئيس عبد الفتاح السيسي العمل السياسي قضايا سياسية

الأكثر قراءة

عاجل.. سماع دوى انفجارات فى مدينة خاركيف الأوكرانية جراء القصف الروسى

عاجل.. القاهرة الإخبارية: شهداء فى قصف إسرائيلى بمخيم النصيرات فى قطاع غزة (فيديو)

رابط الاستعلام عن الأسماء الجدد فى تكافل وكرامة 2024 والتسجيل لشهر مايو

عاجل| مصر تنفى تمامًا أى تداول مع إسرائيل حول اجتياح رفح وتؤكد مجددًا رفضها القاطع له

الجريدة الرسمية تنشر قرارا لوزير النقل بنزع ملكية أراضي وعقارات في الإسكندرية

عاجل.. حملة مقاطعة الأسماك تصل القاهرة.. ومواطنون: يجب تعميمها

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بسنت حسن

دراما رمضان ٢٠٢٤.. ( البساط مصريًا )

أحمد الصغير

قميص غزة.. الذين يريدون أن يقاتلوا إسرائيل حتى آخر جندى مصرى! «4»

أحمد بهاء الدين شعبان

إيلان بابيه: أكبر سجن على الأرض «4»

ماجد حبته

المعايير الأمريكية المزدوجة

محمد الفايدي

إرادة التلاحم

محمد رفعت

محمد بيك غانم "2" روشتة النجاح!

جلال حمام

مواقف من التاريخ.. لا يجب أن ننساها

أحمد الصغير

قميص غزة.. كيف وضعت «حماس» نظرية الدروع البشرية؟ «3»

صور

برعاية من "الدستور".. حضور جماهيرى لملتقى القاهرة الأدبي فى رابع أيامه بقبة الغورى

حضور كبير فى اليوم الثانى لملتقى القاهرة الأدبى

توقيع ومناقشة كتاب "خلف خطوط الذاكرة" لـ خالد منتصر

محطة تل أبيب

المزيد

بسبب 7 أكتوبر.. استقالة رئيس الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية.. مَن التالى؟

إجلاء المدنيين والقتال يستمر 6 أسابيع.. تفاصيل خطة إسرائيل لغزو رفح الفلسطينية

مستعمرون يقتحمون المسجد الاقصي بقيادة عضو الكنيست المتطرف يهودا غليك