الثلاثاء 23 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

هل تجتاح إسرائيل رفح الفلسطينية خلال الفترة المقبلة؟.. خبير يُجيب

رفح
رفح

وسط تحذيرات دولية وأممية من خطوة اجتياح قوات الاحتلال الإسرائيلي لمدينة رفح جنوب قطاع غزة، يتسابق قادة الاحتلال بداية من رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأن عملية رفح باتت وشيكة وقريبة، فيما أكد جالانت أن قواته على أتم الاستعداد لاجتياح رفح.

وتضغط دول كافة وأطراف دولية وعربية كثيرة في مقدمتها مصر لمنع تنفيذ اجتياح إسرائيل مدينة رفح.

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تقارير: جيش الاحتلال يقيم مجمع خيام فى خان يونس استعدادًا لاقتحام رفح

 

قال الدكتور جهاد أبولحية أستاذ القانون والنظم السياسية، مع الأسف الشديد فإن مخطط إسرائيل لاقتحام رفح سوف يمضي إلى التنفيذ عما قريب، حيث لا يبالي رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو وحكومته المتطرفة ومجلس حربه المجرم من كل النداءات والتحذيرات الدولية وذلك لأنهم يرون أنفسهم فوق كل القوانين والمواثيق الدولية ولا يحترمون أي مؤسسة دولية.

وأضاف أبولحية في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن إسرائيل نجحت في تقسيم قطاع غزة إلى منطقتين منطقة شمال وادي غزة وتضم مدينة غزة وشمالها ومنطقة جنوب وادي غزة، وتضم مناطق الوسطى وخان يونس ورفح، أضف إلى إنشائها محورًا كبيرًا في طريق المنتصف يتحكم بكل ما يدخل ويخرج  من وإلى الشمال والجنوب، فضلًا عن إنشاء عدد من المستوطنات والثكنات العسكرية التي توحي بأمد طويل للتواجد الإسرائيلي في القطاع.

 

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مفوض حقوق الإنسان: نكرر التحذير من التوغل واسع النطاق في رفح الفلسطينية

أبولحية: مصر دولة كبيرة وتقف موقفًا شجاعًا بجانب شعبنا الفلسطيني

وأكد أبولحية أن مصر دولة كبيرة وتقف موقفًا شجاعًا بجانب شعبنا الفلسطيني منذ بدء حرب الإبادة الجماعية وتحاول جاهدة من خلال كافة القنوات السياسية والدبلوماسية والأمنية توقيف مخطط اقتحام رفح من قِبل دولة الاحتلال الإسرائيلي، ونتمنى أن تكلل جهودها بالنجاح نظرًا لخطورة الموقف.

وأظهرت صور جديدة للأقمار الصناعية مجمع خيام جديدًا تجري إقامته بالقرب من خان يونس في قطاع غزة، في الوقت الذي يواصل فيه الجيش الإسرائيلي الإشارة إلى أنه يستعد لاجتياح رفح، كما أنه تمت إقامة الخيام بالقرب من خان يونس، بينما ذكرت قناة كاليبر لأول مرة أن إسرائيل تلقت شحنة الخيام من الصين.

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