60 ألف طن.. قفزة نوعية في سعة تخزين الحبوب في صومعة بني عبيد

تستهدف محافظة الدقهلية استلام 400 ألف طن قمح خلال موسم توريد 2024، وذلك من إجمالي المساحة المنزرعة والتي بلغت 252 ألفا و229 فدانا، وتعمل وزارة التموين على زيادة السعة التخزينية لصومعة بني عبيد التابعة لشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين في محافظة الدقهلية، بحيث تصل إلى 60 ألف طن بدلاً من 30 ألف طن حاليًا.

خيارات توسيع الصوامع

وكشف مصدر خاص لـ الدستور أنه يتم حاليًا الاختيار بين إقامة صوامع جديدة بسعة 30 ألف طن داخل صومعة بني عبيد من الدنمارك أو إيطاليا، وتعود رغبة الوزارة في استخدام صوامع من إحدى الدولتين إلى وجود صوامع دنماركية حاليًا في صومعة بني عبيد، بينما ستكون الصوامع الإيطالية الجديدة من خلال مبادلة الديون الإيطالية.

مخزون استراتيجي

تهدف الوزارة إلى زيادة السعة التخزينية لضمان توافر مخزون استراتيجي من القمح، خاصة في ظل الأزمة العالمية الحالية، وتم تشكيل لجان الاستلام في كل نقطة تجميع وفرز برئاسة عضو من التموين وعضوية كافة الجهات المعنية لمتابعة توريد القمح. كما تم إنشاء غرفة عمليات مركزية بالوزارة لمتابعة عمليات التوريد وتذليل أي عقبات.

حظر نقل القمح

يشمل القرار الوزاري لتوريد القمح المحلي هذا العام حظر نقل القمح من مكان إلى آخر إلا بعد الحصول على تصريح من مديرية التموين بالمحافظة المنقول منها القمح.

حظر استخدام القمح في غير محله

ويُحظر استخدام القمح في مطاحن القطاع الخاص أثناء موسم التوريد إلا بتصريح من وزارة التموين، كما يُحظر على أصحاب مصانع الأعلاف والمزارع السمكية استخدام القمح المحلي في أي من مكونات الأعلاف، وتبلغ عدد نقاط استلام القمح المحلي في محافظة الدقهلية 39 موقعًا بسعة تخزين إجمالية 185 ألف طن، تابعة لـ3 جهات تسويقية هى: البنك الزراعي المصري، وشركة مطاحن شرق الدلتا، والشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين.

لجان الفرز والتقييم

تتكون كل لجنة استلام قمح من 6 جهات هى:

ممثل عن قطاع التموين رئيسًا للجنة.

ممثل عن مديرية الزراعة مسؤولاً عن تحديد نوعية القمح (محلي أو مستورد).

ممثل عن هيئة سلامة الغذاء مسؤولاً عن تحديد درجة النظافة وتحديد الرتبة.

ممثل عن الجهة المسوقة.

أحد أعضاء القبانة المسؤول عن الموازين.

ممثل عن البورصة السلعية الخاصة بتسويق القمح.

سداد مستحقات المزارعين

وأكد المصدر إلى أنه يتم سداد قيمة القمح المورد من المزارعين فورًا عبر البنك الزراعي، ويتم المتابعة اليومية لجميع المواقع التخزينية فور استلام الأقماح وسحب عينات عشوائية للفحص ومطابقتها بالدرجة التي تم استلامها عليها، ويبلغ سعر توريد القمح المحلي لموسم 2024 2000 جنيهًا لإردب نقاوة 23.5، والإردب درجة نقاوة 23 بـ1950 جنيها، والإردب درجة نقاوة 22.50 بـ1900 جنيه.