"السلع التموينية" تعلن عن ممارستين عالمية ومحلية لشراء زيت خام

أعلنت الهيئة العامة للسلع التموينية عن ممارسة رقم 12 عام 2024/2023 للزيت الخام المستورد لتوريد كمية 30 ألف طن زيت صويا خام مستورد و10 آلاف طن زيت عباد خام مستورد.



وذكرت الهيئة في بيان لها أن ذلك يأتي في إطار استراتيجية وزارة التموين والتجارة الداخلية لتعزيز أرصدتها من السلع الأساسية موضحة أن العروض تقدم لكامل الكمية أو جزء منها بحد أدنى 5 آلاف طن.

وأوضحت أن فترة الوصول من 1 إلى 15 مايو 2024 و/أو من 16 إلى 30 مايو 2024 وجلسة فض المظاريف والبت بعد غد /الخميس/ 28 مارس 2024 منوه بأن المورد يقدم أسعاره على أساس السداد بتسهيلات موردين 180 يوم و270 يوم وتفاضل الهيئة بما يحقق مصلحتها، ويلتزم المورد بتقديم السعرين.



من جانب آخر أعلنت الهيئة عن ممارسة رقم 12 لسنة 2024/2023 لتوريد زيت خام محلي بالجنيه لصالح الشركة القابضة للصناعات الغذائية (1000 طن زيت صويا، 500 طن زيت عباد)



وأوضحت أن العروض تقدم لكامل الكمية أو جزء منها تسليم من 15 مايو إلى 15 يونيو 2024 لافتة إلى أن جلسة فض المظاريف والبت يوم الاثنين الموافق أول أبريل منوه بأن باقي الشروط والمواصفات طبقا لكراسة الشروط والمواصفات المتاحة بمقر الهيئة.

وأعلنت الهيئة العامة للسلع التموينية عن استمرار أعمال لجنة الفض والبت في الممارسة رقم 7 لسنة 2023/2024، وذلك لتلقي عروض لتوريد كمية 50 ألف طن من سكر القصب الخام من أي منشأ، وذلك لصالح الشركة القابضة للصناعات الغذائية ويمثلها شركة السكر والصناعات التكاملية (الجهة المستلمة).

وأشارت الهيئة إلى أن فترة الوصول تكون في شهر يونيو و/أو يوليو و/أو أغسطس، مع السداد عند الاستلام (At Sight). كما يجب تقديم أسعار العروض على أساس CIF بالجنيه المصري أو بالدولار الأمريكي.

وأكدت الهيئة أن شروط التوريد هي نفس شروط الممارسة الحالية، وأن باقي الشروط والمواصفات للسكر الخام يمكن الحصول عليها من مقر الهيئة العامة للسلع التموينية. وأشارت إلى أن صلاحية العروض تمتد حتى يوم الاثنين الموافق 1 أبريل 2024.