الخميس 11 أبريل 2024
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مصر

"تموين الإسكندرية" تواصل جهودها لمتابعة أعمال المخابز والأسواق في ثاني أيام عيد الفطر

المخابز
المخابز

تواصل مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، جهودها لمتابعة أعمال المخابز البلدية والأسواق وجميع الأنشطة التموينية خلال عيد الفطر المبارك من خلال غرفة عمليات مركزية برئاسة المهندس أحمد إبراهيم وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية.

وأكد المهندس أحمد إبراهيم، وكيل وزارة التموين بالإسكندرية، حرص جميع الأجهزة الرقابية للمديرية وقيادات المديرية على متابعة المخابز البلدية لتوفير الخبز البلدي المدعم خلال إجازة العيد.

وأشار إلى متابعة المخابز والأسواق بأنحاء المحافظة من خلال غرف عمليات فرعية بكل إدارة تموينية (إدارة تموين المنتزه - إدارة تموين شرق - إدارة تموين وسط - إدارة تموين غرب والجمرك - إدارة تموين العجمي - إدارة تموين العامرية - إدارة تموين برج العرب) إلي جانب فريق عمل الرقابة التموينية بالمديرية، وكذلك تتابع إدارة التجارة الداخلية أعمال محطات تموين السيارات ومستودعات البوتاجاز.

وأضاف وكيل وزارة التموين بالإسكندرية، أن فرق الأجهزة الرقابية للمديرية تواصل جهودها من خلال الانتشار بين المواطنين في المخابز والأسواق لمتابعة إنتاج الخبز المدعم بالأوزان والمواصفات الفنية المعتمدة من الوزارة، كما تتابع توافر جميع السلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك والخضر والفواكه بالأسواق.

مديرية التموين أعمال المخابز البلدية رية التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية الإسكندرية برج العرب

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